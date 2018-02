Vinter-OL 2018

Av Steinar Bjerkmann

Den norske OL-leiren hadde bestilt 1500 egg. Ordren ble delvis gjort gjennom å oversette via Google Translate. Og vips så fikk OL-kokkene en leveranse på hele 15.000 egg.

– Det blir noen artige bestillinger i starten. Denne gangen gikk det på antall. Vi fikk et halvt lastebillass med egg. Heldigvis fikk vi returnert det meste, men vi var ganske overrasket da de bar opp eggene. Det ville ingen ende ta. Helt fantastisk, sier en lattermild Johansen til NTB.

OL-kokkene trenger påfyll av egg når vinterlekene er i gang.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Vi får mat hver fjerde dag, men det kan hende at når det gjelder egg så er det enklere å kjøpe det i en lokal butikk, sier den tidligere Arne Brimi-kokken.

Egg hele dagen

Og selv om 13.500 egg ble returnert, kan OL-håpene våre vente seg mye i eggveien.

– Det blir omelett, kokte og stekte egg og røykelaks med eggerøre. Og vi håper det går mye sukkerbrød til medaljekaker. Vi har tatt i godt, humrer Johansen.

Av Steinar Bjerkmann

Det blir en hektisk vinter-OL for gjengen på kjøkkenet.

– Den største utfordringen er at vi skal servere mat nesten hele døgnet. Vi har både langrenn og skiskyting her, og dermed er det mat fra halv åtte om morgenen til bortimot to om natta, sier Johansen.

Overrasker med taco

Han har laget mye mat til både langrennsløpere og skiskyttere de siste årene.

– Jeg vet hva de liker og ikke liker. De er alltid glade for fersk laks. Det er alltid en «höjdare». Vi hadde det til lunsj senest i dag (lørdag). Og jeg vet at det blir populært om vi overrasker utøverne med taco i løpet av OL. Det er smaker du ikke får her nede, men vi har lurt med oss noen bokser nedover, så de kan glede seg, sier den vestfoldbosatte idrettskokken. (NTB)