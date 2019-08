Portland forbereder seg på en svær ytre-høyre demonstrasjon i morgen lørdag, som ser ut til å bli den aller største siden Trump ble president, skriver The Guardian. Avisen skriver også at byen har gått fra å være en liberal utopi til et samlingssted for kampene til ytre-høyre, de siste årene.

Politiet i Portland, frykter at demonstasjonen «End DomesticTerrorism» rettet mot Portland's antifascist-grupper vil bli svært voldelig. Hvite nasjonalister fra ytre-høyre og antifascistene har hatt flere voldelige sammenstøt de siste årene.

Statistikk fra FBI viser at det var en 17 prosents økning i hatkriminalitet i USA under Donald Trumps første år som president, sammenlignet med året før.

Trump-supporteren Joe Biggs fra den høyrevridde organisasjonen «Proud Boys» er en av de som aktivt har tatt til orde for prostestdemonstrasjonen mot antifacsitene.

Biggs er krigsveteran og var tidligere ansatt i konpirasjonsteori-nettverket Infowars network, drevet av Alex Jones. Han påstår at opptil 1000 personer fra hele landet kommer til å delta på morgendagens demonstrasjon. Facebook-profilen hans under navnet Bo Jiggs, og facebook-arrengementet for demonstrasjonen ble deaktivert fredag kveld.

Det hvite Amerika og Donald Trump

Portland er en av de aller hviteste storbyene i USA, og så sent som i 1940 bodde det kun 2.000 afro-amerikanere i byen. Tidligere NBA-spiller Greg Oden uttalte følgende om sin tid i byen:

– Det er ikke en flott by å bo i hvis du er en ung afro-amerikansk mann med mye penger.

Senest i juli uttalte Trumps tidligere rådgiver i det hvite hus, Omarosa Manigault Newman, til kanalen MSNBC at hun mener presidenten bevisst forsøker å skape en rasekrig, etter at han under et valgmøte i sommer ba kongresskvinnene Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley og Rashida Tliab om å «dra tilbake dit de kommer fra».

– Alle har unngått å si hva som faktisk skjer her. Donald Trump vil starte en rasekrig i dette landet, og det startet under det valgmøte, og det startet med tweetsene hans, sier hun til kanalen.

Kast kommunistene ut av helikoptere

Biggs har lagt ut flere videoer på sosiale medier for å promotere protesten som skal foregå ved byens havn, og ifølge The Guardian har de ikke søkt om tillatelse. I en av videoene har han på seg en baseball-caps med Trump navn, og en t-skjorte med skriften: «Trener for å kaste kommunister ut av helikoptere», som er en referanse til Chiles diktator Pinochets henrettelesmetoder.

I videoene retter han seg mot antifacistene og sier:

– Dere kommer ikke til å føle dere trygge ute i gatene, og legger til:

– Jeg skal trampe dere ned i bakken, Antifa.

Undersøkt av FBI

De siste dagene har han derimot bedt sine støttespillere på Facebook om å dempe retorikken, ettersom han selv har fått besøk av FBI.

Organisasjonen han tillhører, The Proud Boys (POYB), definerer seg som «Western Chauvinist», som vil si at de er ekstremt nasjonalitiske. Organisasjonen, eller brorskapet, ble grunnlagt av aktivisten Gavin McInnes, som flere ganger har vært involvert i gateslagsmål i byen. Organisaskonen er definert som en hatgruppe av den amerikanske menneskerettighetsorganisasjonen «Southern Poverty Law Center», og de har blitt utstengt fra de fleste sosiale medier.

På grunn av dette har de brukt krypterte tjenester til å oppfordre sine støttespillere til å reise til Portland.

Flere grupper melder seg

Det er ikke bare organisasjonen som promoterer demontrasjonen. Grupper som «Patroit movement» , «Three Percenters», og «The Oathkeepers» som ofte bærer våpen under demonstrasjonene, kommer til å delta. Også gruppen «American Guard» som borgerrettighetsorganisasjonen Anti-Defamation League beskriver som «hardcore white supermacists» har meldt sin annkomst.

Flere konservative medier har promotert demonstrasjonen aktivt de siste dagene, og støtter den fordi de mener de antifacistiske gruppene, deriblant Antifa, er nasjonale terrorister.

Milkshake-episode

Mange av gruppene fra ytre-høyre mener at bakgrunnen for demonstrasjonen er at den konservative forfatteren Andy Ngo ble kastet milkshake på, og slått av flere maskerte aktivtser under forrige ytre-høyre-demonstrasjon den 29. juni. Ngo hadde et kort sykehus opphold etter episoden.

Flere anti-facsist grupper slår nå tilbake, og forsøker å mobiliserer til en motdemonstrasjon. Blant dem er Rose City Antifa, som er en av de eldste anti-fascist gruppene i landet. De skriver på sin nettside at «samfunnet er nødt til å forsvare seg selv».

Ikke kom!

Forrige uke forsøkte Portlands politisjef, Danielle Outlaw å dempe de voldelige tendensene. Også Portlands borgemester Ted Wheeler, har forsøkt å stanse den voldelige demonstrasjonen. Forrige uke skal han ha uttalt:

– Ikke kom hit. Dere er ikke ønsket her.

Både FBI og statspolitiet i Oregon har sagt at de kommer til å assitere politiet lokalt på lørdag. Wheeler har også foreslått å be statsguvernøren om å hente inn styrker fra Nasjonalgarden.

