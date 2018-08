Verden

Så har USA brutt enda en barriere. Det er allerede muslimske menn valgt inn i Kongressen, men nå er det en muslimsk kvinne på vei inn i Representantenes hus, melder ABC News.

Demokraten Rashida Tlaib vant nominasjonsvalget i sin valgkrest i Michigan tirsdag og vil stille uten noen utfordrer i valget til Representantenes hus i november. Dermed vil Tlaib bli en av 435 folkevalgte i Representanenes hus og den første muslimske kvinnen i USAs historie som vinner et sete der.

– Jeg stilte ikke for å bli historisk. Jeg stilte for å få slutt på urettferdighet og for mine gutter som er usikre til sin muslimske identitet og om de hører til her. Jeg har aldri vært en som står på sidelinjen, sier Tlaib til ABC News.

Palestina

42-åringen, som er datter av innvandrere fra Palestina, har vært en høylydt mostander av Donald Trump og har sågar blitt kastet ut for å ha avbrutt Trump under en lunsj der han skulle snakke om økonomi.

Tlaib satt i Representanenes hus i Michigan fra 2009 til 2014. Hun stiller til valg i Michigans 13. distrikt som er demokratisk dominert og dekker store deler av Detroit og en rekke forsteder.

Tlaib vil bli en av 182 kvinner som stiller til valg i november, ny rekord.

Kongressen er USAs lovgivende forsamloing og består av to individuelle kamre, Senatet og Representantenes hus, som velges uavhengig av hverandre.

Kamrene er i teorien sidestilt, men i praksis er Representantenes hus underordnet Senatet.

Tidligere i sommer slo 28-åringen, Alexandria Ocasio-Cortez som ikke har erfaring som folkevalgt fra før,

knockout på den erfarne kongressmannen Joseph Crowley (56) i delstaten New York. Hele femten prosentpoeng skilte de to i kampen om å bli demokratenes representant.

6. november

Valget 6. november gjelder begge kamrene i Kongressen. Det skal velges representanter til alle 435 setene i Representantene hus og 35 av 100 i Senatet.

Valget blir særlig viktig for Donald Trump som kan havne i Riksrett om demokratene får tilstrekkelig med representanter i Senatet.

Det kreves to tredels flertall for å dømme en sittende president for riksrett, mens det holder med simpelt flertall for å stille en president for riksrett. Om Trump skulle bli dømt, kan han ikke benåde seg selv.

