Trump sier han ikke ville ha skjult krigsskipet John S. McCain

– Jeg var ingen stor fan av ham, på ingen som helst måte. Men jeg ville aldri ha gjort noe sånt, sa Trump torsdag.

Det var i forbindelse med planleggingen av presidentens ankomst og forberedelser til en tale at Det hvite hus i en epost ba om at «USS John S. McCain må flyttes ut av syne», skriver Wall Street Journal , som har sett eposten.

Krigsskipet er kalt opp etter den avdøde senatoren John McCains far og farfar, som var admiraler i marinen. Begge hadde samme navn som senatoren – som var kjent for sin kritikk av Trump.

Før den republikanske senatoren døde i fjor, besluttet marinen at krigsskipet offisielt også skulle være oppkalt etter ham.

Under reparasjon

Marineskipet lå til havn ved marinebasen Yokosuka da Trump kom på besøk tirsdag.

Det var diskusjoner innad i forsvaret de siste ukene om hvordan de skulle håndtere krigsskipet, sier en kilde til Wall Street Journal. Skipet har vært under reparasjon siden en kollisjon i 2017 og er derfor vanskelig å flytte.

En presenning ble derfor lagt over navnet på skipet i forkant av Trumps Tokyo-besøk, ifølge bilder avisen har fått. Presenningen ble fjernet før Trumps besøk. Deretter ble en lekter flyttet slik at navnet ikke var synlig.

En talsmann for marinen opplyser imidlertid at bildene med presenningen er fra fredag, og at lekteren ble fjernet før Trumps ankomst.

– Alt var tilbakeført til sin normale oppstilling under presidentens besøk, sier talsmannen.

– I beste mening

Fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan sa torsdag at han ikke var orientert om beslutningen vedrørende skipet.

– Jeg ga aldri min autorisasjon, jeg godkjente aldri noe i forbindelse med forflytninger eller aktiviteter angående skipet. Det militære skal gjøre sin jobb og holde seg unna politikk, sa Shanahan.

Trump understreket onsdag på Twitter at han ikke var blitt varslet om saken.

– Jeg var ikke blitt orientert om noe som helst som hadde å gjøre med marineskipet USS John S. McCain under mitt nylige besøk til Japan, skrev.

Torsdag uttalte han seg om saken igjen da han snakket med journalister utenfor Det hvite hus.

– Noen gjorde det fordi de trodde jeg ikke likte ham, ok? Og de gjorde det i beste mening, vil jeg anta, sa Trump.

