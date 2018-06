Trump har ingen plan for å gjenforene internerte barn med foreldrene

Verden

Trump har fått massiv kritikk, også fra eget parti, for sin nye praksis med å ta barna fra foreldre som anklages for å ha tatt seg ulovlig over grensa fra Mexico.

Minst 2.700 barn er skilt fra foreldre og foresatte på denne måten siden oktober i fjor, for deretter å bli plassert i interneringsleirer. Over 100 av dem er under fire år gamle.

Myndighetene innrømmer nå at det ikke foreligger noen planer for hva man skal gjøre med disse barna, eller hvordan de skal kunne gjenforenes med foreldrene de er skilt fra.

– Denne politikken er relativt ny, medgir statssekretær Steven Wagner i det amerikanske helsedepartementet.

Mens de voksnes skjebne blir avgjort i rettssalen, er det høyst uklart hva som skal skje med barna.

– Vi samler fortsatt erfaringer, sier Wagner.

Forsøker å hjelpe

Problemene er mange, påpeker menneskerettsadvokater som forsøker å hjelpe familiene som er splittet.

Efren Olivares og hans team av advokater i Texas Civil Rights Project samler informasjon fra dem som – iført håndjern – blir framstilt for varefengsling i Rio Grande.

Navn, fødselsdatoer og beskrivelser av barn som er tatt med tvang fra foreldre og foresatte, blir nøye notert ned i håp om at dette skal gjøre gjenforening enklere.

Flere av dem som framstilles for varetektsfengsling, anklaget for å ha tatt seg ulovlig over grensa, er imidlertid analfabeter og kan knapt nok stave navnet på barna som ble tatt fra dem, forteller Olivares.

Når de sier seg skyldige i anklagen om å ha krysset grensa ulovlig, blir de enten sendt i fengsel eller lukket mottak, der det er langt vanskeligere å få tilgang til dem.

Fulle mottak

Olivares har til nå dokumentert over 300 tilfeller hvor barn er tatt med tvang fra foreldre eller andre foresatte på grensa.

Den siste tiden har USA strammet inn praksisen, og bare i løpet av de siste seks ukene har over 2.300 barn lidd denne skjebnen. Barna settes først i interneringsleirer som blir drevet av Homeland Security, før de overføres til et av de over 100 mottakene for mindreårige som er opprettet i 17 av USAs delstater.

De fleste av de over 10.000 barna som nå sitter i slike mottak, har ankommet USA alene og venter på tillatelse til å bo sammen med familiemedlemmer som alt har fått opphold.

Opprørte

Barna som blir revet ut av armene til foreldre som ankommer fra Mexico, er derimot i en helt annen situasjon, sier Lee Gelernt i American Civil Liberties Union.

– De bør bare gi disse barna tilbake til foreldrene, dette er ikke vanskelig, sier han.

Interneringen av barn har opprørt mange i USA, noe ministeren for innenlands sikkerhet, Kirstjen Nielsen, fikk merke da hun spiste på restaurant i Washington tirsdag kveld.

Midt undermiddagen brøt demonstranter inn og ropte «skam deg» til Nielsen, som har markert seg som en ivrig forsvarer av den nye praksisen.

– Hvordan kan du sitte her og nyte en mexicansk middag, samtidig som du deporterer og fengsler titusenvis av mennesker som kommer for å søke asyl i USA, ropte en av aktivistene.

– Ren tortur

USAs fire tidligere førstedamer, Amnesty International, FNs høykommissær for flyktninger, FNs barnefond og ledende demokrater har også gått hardt ut mot praksisen, som stemples som «umoralsk», «skammelig», «hjerteskjærende», «mishandling» og «ren tortur».

Et lydopptak fra et av interneringssentrene, gjengitt av nettavisen ProPublica , har også opprørt mange.

I opptaket høres desperat gråt fra rundt ti mellomamerikanske barn som ble skilt med tvang fra foreldrene sine ved grensa i forrige uke.

Flere av barna gråter så kraftig at de hiver etter pusten og roper gang på gang «mami» og «papa».

– Vel, vel, vi har litt av et orkester her. Alt vi mangler, er en dirigent, ler en av grensevaktene som kan høres i opptaket.

(NTB)