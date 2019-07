– Det å se nyhetsankere i Fox News denne helgen har vært verre enn å se Fake News CNN, løgnaktige Brian Williams eller gruppen med degenererte Trump-haterne i Comcast (NBC/MSNBC, red.anm.), skrev presidenten på Twitter natt til mandag. Williams er journalist i TV-kanalen MSNBC.

– Fox News, som ikke klarte å få de veldig kjedelige demokratiske valgdebattene, flørter med demokratene og bruker til og med løgnaktige New York Times som «kilde». Fox News forandrer seg fort, men de glemmer folkene som brakte dem dit de er! skrev Trump.

Watching @FoxNews weekend anchors is worse than watching low ratings Fake News @CNN, or Lyin’ Brian Williams (remember when he totally fabricated a War Story trying to make himself into a hero, & got fired. A very dishonest journalist!) and the crew of degenerate......