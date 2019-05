Tidligere sovjetisk dissident valgt til president i Latvia

Med 61 av 100 stemmer gikk parlamentet inn for regjeringspartienes kandidat. 63 år gamle Levits har siden 2004 vært dommer ved Europadomstolen i Luxembourg.

Levits og hans foreldre, latviske patrioter av jødisk herkomst, ble utvist fra Sovjetunionen i 1972 da de ble ansett for å være en trussel mot kommunistregimet.

Familien slo seg ned i Tyskland, der Levits utdannet seg innen juss og statsvitenskap før han vendte tilbake til Latvia og gikk inn i politikken.

Levits spilte en viktig rolle da den latviske uavhengighetserklæringen ble skrevet i 1990.

– Jeg vil være president for hele Latvia, for dem som bor i landet, for dem som lever i utlandet, for fattige og for dem som er bedre stilt, sa den nye presidenten.

Latvia er medlem av NATO og eurosonen i EU. Landet har en stor russisk befolkningsgruppe.