– Theresa Mays kontor har laget mappe om Boris Johnsons utsvevende sexliv

Verden

Downing Street 10, hvor Storbritannias statsminister Theresa May har sitt kontor, sitter med en mappe med informasjon om Boris Johnsons utsvevende sexliv. Mappen skal være laget for å stikke kjepper i hjulene for Johnsons planer om å ta over som leder i Det konservative partiet, skriver den britiske avisen The Daily Mirror, som har fått tilgang til mappen.

Mappen ble laget av Theresa Mays medarbeidere i forbindelse med valg av nytt lederskap i Det konservative partiet i 2016, men den nåværende administrasjonen i Downing Street 10 nekter for å ha oppdatert eller distribuert mappen, skriver avisa.

– Utroskap

I mappen kommer det frem en rekke ufordelaktige påstander om Boris Johnson - blant annet nevnes det flere tilfeller av utroskap.

Ifølge mappens dokumenter skal han ha løyet om en affære med journalisten Petronella Wyatt. Hun skal ha blitt gravid som følge av affæren Johnson, men tok abort. I dokumentene hevdes det videre at Johnson hadde en affære med journalisten Anna Fazackerley, og at han ved én anledning skal ha besøkt både henne og Petronella Wyatt i løpet av samme natt.

Det hevdes også at Johnsen begynte å treffe sin kone Marina Wheeler, som han nå skiller seg fra, mens han fremdeles var gift med sin første kone Allegra Mostyn-Owen.'

I tillegg kommer det fram en lang rekke andre grove beskyldninger.

For to dager siden ble det klart at Boris Johnson skiller seg fra sin kone gjennom 25 år, Marina Wheeler. Kunngjøringen av skillsmissen kom få timer etter at tabloiden The Sun skrev en artikkel om at Johnson hadde blitt kastet ut av kona på grunn av utroskap.

Johson, som også tidligere har blitt beskyldt for utroskap, trakk seg som utenriksminister 9. juli blant annet på grunn av uenighet om hvordan Brexit burde gjennomføres.

Innrømmer å ha skrevet dokumentene

Nick Hargrave, en av Theresa mays nærmeste medarbeidere i Downing Street 10 fram til han sluttet i jobben til fordel for et PR-firma i fjor høst, forteller at han var med og bidro til å lage mappen på Boris Johnson i forbindelse med kampen om ledervervet i Det konservative partiet i 2016.

– Notater om motkandidatene er ganske standard praksis. I dag jobber jeg ikke lenger i politikken, og er heldigvis ikke lenger involvert i komplikasjonene som oppstår i forbindelse saker knyttet til partiledelsen, sier han til The Daily Mirror.

– Selvmordsvest på den britiske grunnloven

Det kommer ikke fram noe om hvordan Boris Johnson har reagert på innholdet mappen i Daily Mirrors sak, men søndag kveld gikk den frittalende politikeren til frontalangrep på Theresa Mays brexit-plan.

– Vi har pakket inn grunnloven vår i en selvmordsvest og har gitt detonatoren til Brüssel, sier han, ifølge avisa Daily Mail.

Tidligere utenriksminister Boris Johnson sammenligner Theresa Mays brexit-plan med å ta en selvmordsvest på den britiske grunnloven og gi detonatoren til EU.

Johnson får hard kritikk for sin ordbruk fra partikkolleger i Det konservative partiet.

