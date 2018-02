Verden

JERUSALEM (Dagsavisen): Statsminister Benjamin Netanyahu kjemper ikke lenger kun om sitt politiske liv. Det er trolig over - det er nå bare snakk om når han vil bli tvunget til å forlate politikken. Men for Netanyahu handler det om at han risikerer flere år i fengsel.

Politiet har nå avsluttet avhørene i to av fire etter-forskninger, og har konkludert at statsministeren må stilles for retten. Netanyahu skal ha mottatt gaver fra flere milliardærer på til sammen over to millioner kroner. Og han skal ha forsøkt å inngå en avtale med eieren av landets største avis om positiv nyhetsdekning i bytte mot bedre økonomiske kår.

– Politiets etterforskning har like mange hull som en sveitsisk ost, sier Netanyahu, og anklager venstresiden for å ville velte ham ved hjelp av retts-vesenet fordi de ikke klarer å gjøre det gjennom valgurnene.

Politiet må fortsatt gjøre seg ferdig med to etterforskninger, blant annet én som inkluderer milliardbeløp og innkjøp av ubåter fra Tyskland. Flere av Netanyahus nærmeste skulle tjene millionbeløp som mellommenn i oppkjøpet. Nå etter-forsker politiet statsministerens rolle.

Skammen er borte

Netanyahu er ikke den eneste som er under etterforskning. Også tre av hans statsråder blir avhørt i separate korrupsjonssaker. Men statsministerens støttespillere sier at politiets anbefalinger ikke betyr noen ting, og at Netanyahu er uskyldig inntil retten eventuelt sier noe annet. Israels høyesterett besluttet på 1980-tallet at en statsråd med formelle korrupsjonsanklager hengende over seg ikke kan fortsette i jobben. Nå spørs det om prinsippet også skal gjelde for statsministeren, siden implikasjonene vil være langt større og nødvendigvis må føre til regjeringsskifte.

– Men dette dreier seg ikke om personlig økonomisk vinning, det dreier seg om noe langt mer, sier Daniel Dor, en politisk aktivist som også forsker på media og politisk kommunikasjon ved universitetet i Tel Aviv.

– Dette dreier seg om at et helt politisk system er blitt korrupt. Respekt for loven er borte, skam er borte, forteller han til Dagsavisen.

Ifølge Dor, spiller også Israels mer enn 50 år lange okkupasjon av palestinsk land inn.

– Når et land er engasjert i ulovlige handlinger gjennom okkupasjonen, vil dette landet trolig handle ulovlig andre steder også, sier han.



Den tidligere palestinske statsministeren Abu Ala, eller Ahmed Qurei, mener Israel og Palestina kunne ha sluttet fred i dag om det ikke var for israelsk korrupsjon. Foto: NTB scanpix

Rasisme

Men Netanyahu har ikke bare ledet en regjering som har blitt gjennomkorrupt, den har også fremmet etnisk hat og fremmedfrykt. Og mange av Netanyahus kritikere tror at korrupsjonen og fremmedfrykten er blitt to sider av samme sak - et generelt moralsk fall.

– Alt er knyttet til alt, sier Dor.

Netanyahus høyreekstreme parti vant trolig flere mandater i det siste valget da han sa at «araberne strømmer til urnene». Afrikanske flyktninger i Israel er gang på gang blitt beskrevet som kreft.

En historie som sjokkerte mange israelere i forrige uke handlet om en afrikansk flyktning som var ved å bli tvangsevakuert til Rwanda. Ifølge flyktningen sa byråkraten som tok beslutningen at «nå kan du snart sette deg under et tre og vente på at en banan faller ned i munnen på deg». «Hva», svarte flyktningen uforstående. «Se på deg selv, du likner på en ape», skal byråkraten så ha sagt. Rasister finnes overalt, men det mange israelere spør seg om er om byråkraten ville ha fortalt noe slikt hvis ikke han trodde det var sosialt akseptabelt i dagens Israel.

Langvarig problem

I følge den tidligere palestinske statsministeren Abu Ala ville Israel og Palestina trolig hatt fred i dag hadde det ikke vært for korrupsjonen på israelsk side.

– Jeg deltok selv i forhandlingene med statsminister Ehud Olmert i 2008. Og vi var praktisk talt ferdig og enige. Men så falt Olmert på grunn av korrupsjons-anklager, sier Ahmed Qurei, bedre kjent som Abu Ala, i et intervju med Dagsavisen.

Olmert ble dømt til seks års fengsel for langt mindre alvorlige korrupsjons-anklager enn de Netanyahu står overfor.