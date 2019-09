Det er det massive svarte hullet Sagittarius A som har en oppsiktsvekkende appetitt, går det fram av en studie publisert i Astrophysical Journal.

– Vi har ikke sett noe lignende i løpet av de 24 årene vi har undersøkt det supermassive svarte hullet, sier fysikkprofessor Andrea Ghez ved University of California til avisa The Guardian.

– Normalt er det ganske stille, som et svart hull på diett. Nå aner vi ikke hva dette festmåltidet skyldes, sier hun videre.

Svarte hull består av så tett komprimert masse at tyngdekraften rundt blir enorm. Selv ikke lyset slipper unna kreftene, og kommer gjenstander nær nok, blir de sugd inn i hullet. Sagittarius A ligger heldigvis hele 26.000 lysår fra jorden, så det er ingen fare for at vi blir del av «festmåltidet».

Sagittarius A er blitt undersøkt av teleskoper på Hawaii og i Chile, og i den nye studien analyseres 13.000 observasjoner som er gjort siden 2003. Det var 13. mai i år man først oppdaget et underlig mønster ved det som kalles hendelseshorisonten rundt det svarte hullet.