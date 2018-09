Verden

Russland reagerte tirsdag med å kalle Israels ambassadør i Moskva inn på teppet, samtidig som forsvarsminister Sergej Sjoigu ringte sin israelske motpart for å si at han holder Israel ansvarlig.

– Skylden for nedskytingen av det russiske flyet og for at mannskapet døde, ligger fullt og helt hos Israel, sier Sjoigu ifølge russiske medier.

Israelske myndigheter har ennå ikke villet kommentere hendelsen som mandag kveld førte til at et russisk rekognoseringsfly ble skutt ned over Middelhavet og 15 russiske soldater døde.

Ifølge det russiske militæret brukte de israelske jagerflyene det russiske flyet som dekke i forbindelse med at de gjennomførte angrep i den syriske Latakia-provinsen.

Israel skal kun ha gitt ett minutts varsel før angrepet startet, noe som skal ha gjort det umulig for det russiske flyet å komme seg unna.

– Provokasjon

Forsvarsdepartementet i Moskva kaller angrepet for «en internasjonal provokasjon» og forbeholder seg retten til gjengjeldelse.

– Som følge av det israelske militærets uansvarlige handlinger er 15 russiske soldater døde. Vi anser disse provoserende handlingene fra Israel som fiendtlige, sier talsmann for det russiske militæret, Igor Konasjenkov.

Flyet som ble skutt ned, er et firemotors propellfly av typen Il-20, ikke ulikt det amerikanske Orion.

Israel og Russland har i flere år hatt en nødtelefonlinje for å unngå sammenstøt i luften over Syria. Det er ikke første gang at Israel har angrepet syriske militæranlegg for å ramme Iran og den libanesiske Hizbollah-militsen, som i likhet med Russland er alliert med det syriske regimet.

Syriske myndigheter har så langt ikke kommentert saken.

– To drept

Det er foreløpig ikke klart hva som ble truffet under toktet til de israelske jagerflyene, men det er kommet meldinger om at både et våpenlager og et forskningssenter i Latakia ble truffet av raketter mandag kveld. To personer ble drept, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som også har meldt om flere sårede.

Aktivister har opplyst at rakettene ble skutt fra havet, og den syriske eksilgruppa understreker at det ennå ikke er klart om rakettene ble skutt av den USA-ledede koalisjonen eller Israel. Innbyggere har meldt om en rekke kraftige eksplosjoner, og en rekke ambulanser og brannbiler rykket ut.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder at raketter ble skutt fra den franske fregatten Auvergne, som var i området mandag kveld. Frankrike nekter imidlertid for å ha vært innblandet.

Latakia er et av president Bashar al-Assads kjerneområder. Her ligger også Russlands største flybase i Syria. Latakia grenser både til den opprørskontrollerte Idlib-provinsen og til Tyrkia. (NTB)

Israel gir Assad og Iran skylden for nedskyting

Israelske myndigheter uttrykker sorg over de 15 som døde da et russisk fly ble skutt ned av syrisk luftvern og legger skylden på det syriske regimet og Iran.

– Israel gir uttrykk for sorg over den døde besetningen på det russiske flyet som ble skutt ned mandag kveld av syrisk antiluftskyts, heter det i den første offisielle uttalelsen fra den israelske hæren tirsdag.

– Israel holder Assad-regimet, hvis militære skjøt ned det russiske flyet, fullt ansvarlig for denne hendelsen. Israel holder også Iran og Hizbollah-terrororganisasjonen ansvarlig for denne ulykksalige hendelsen, heter det videre.

Israel bestrider også den russiske versjonen av hendelsen der det heter at israelske jagerfly brukte det russiske flyet som skjold for selv å unngå å bli truffet.

– Under angrepet mot mål i Latakia var det russiske flyet som ble truffet, utenfor rekkevidde for vår operasjon, heter det i uttalelsen.

– Da den syriske hæren sendte opp raketter som rammet det russiske flyet, var de israelske flyene allerede tilbake i israelsk luftrom, står det i uttalelsen fra Israel. (NTB)