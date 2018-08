Verden

Av Åsne Gullikstad og Iselin Stalheim Møller

– For 12 måneder siden så teamene våre barn som kom alene til Bangladesh, så engstelige, sultne og utslitte at de ikke klarte å snakke. Vi satte opp områder for dem slik at de kunne få omsorg 24 timer i døgnet mens vi lette etter foreldrene deres. Ett år senere er det blitt klart for mange at denne gjenforeningen aldri vil finne sted, sier Mark Pierce, landdirektør i Save the Children i Bangladesh i en uttalelse.

Denne uka er det ett år siden hundretusener av rohingyaer begynte å flykte fra drap, voldtekter, branner og bortføringer i Rakhine-delstaten i Myanmar, etter at Myanmars militære startet angrepene på rohingyaene.

Nå bor det over 6.000 barn uten foreldre i flyktningleiren i byen Cox’s Bazar i Bangladesh, ifølge Redd Barna.

Først trodde hjelpearbeidere at mange av barna bare hadde kommet bort fra foreldrene sine under flukten – men mye tyder på at mange av dem har mistet foreldrene for godt.

Les mer: De som ble igjen i Myanmar får ikke hjelp

Så foreldrene bli drept

Redd Barna har intervjuet tilfeldig utvalgte 139 barn som kom alene til Bangladesh, og av dem oppgir halvparten at foreldrene eller hovedomsorgspersonene var blitt drept i angrepene.

Mange av barna har sett foreldrene sine bli drept eller bli utsatt for andre grusomme overgrep som voldtekt, forteller Randi Saure i Redd Barna.

– Vi jobber systematisk med 3.500 barn og deres historier bekrefter hvor grusom volden hadde vært. Det er så mange forferdelige historier, sier hun.

Saure er ekspert på beskyttelse av barn i krig og kriser, og fra april til juli jobbet hun i Cox’s Bazar i Bangladesh.

Tidligere har hun jobbet med barn i blant annet krigen i Sør-Sudan og Syria, men sier hun knapt har vært borti mer systematiske overgrep og etnisk vold enn det rohingyaene ble utsatt for.

– Jeg jobber i en del katastrofer, men har ikke sett et så systematisk og planlagt angrep som her, sier hun.

De fleste angrepene pågikk over noen få uker etter 25. august i fjor: I løpet av fire uker flyktet 400.000 mennesker. Til sammen det siste året har 700.000 flyktet.

Men overgrepene har ikke tatt slutt selv om rohingyaene nå bor i flyktningleirer i Bangladesh. Forholdene er elendige, forteller Saure. Leiren er stor og trang, ingen har tall på hvor mange som bor her. Store familier på 10–12 personer bor i små, varme og dårlige plasttelt.

– Vi vet at traumer hos barn kan behandles i trygge omgivelser og med positive opplevelser, men for rohingyaene fortsetter bare lidelsene. At et folk som har vært gjennom så ufattelige lidelser befinner seg i en slik situasjon igjen, er veldig alvorlig, sier Saure.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Skaffer fosterfamilier

Redd Barna jobber derfor med å styrke foreldrene og familiene til barna. Og de har skaffet flere fosterfamilier til mange av de foreldreløse. Redd Barna driver også med oppsporing av familiemedlemmer, familiegjenforening og psykososial støtte til titusenvis av barn i Bangladesh.

– Å rekruttere fosterfamilier har vært veldig positivt. Store familier med liten plass har tatt imot et barn til som den naturligste ting å gjøre, sier Saure.

Men ofte er de voksne også traumatiserte og ikke i stand til å ta godt vare på barna sine. Familievold er utbredt. Jenter er utsatt for seksuell vold eller å bli giftet bort tidlig. Barn risikerer også å bli kidnappet av bander som opererer i leirene og selger barn som slaver i Dhaka.

Ingen vet hvor lenge flyktningene i Cox’s Bazar må bli der. Bangladesh anerkjenner ikke flyktningene og vil at de skal reise tilbake til Myanmar.

– Det er en fryktelig vanskelig situasjon. De har ikke framtidshåp, sier Saure.

Les også: Rohingya-barn selges: - Vi lokker barna til oss med brus, som vi putter sovemidler i. De bør helst være under seks år.