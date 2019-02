Ranstiltalt mor og sønn drepte vitne etter dokumenttabbe

De to ble dømt til livstid i fengsel i en domstol i Araphoe County, skriver Fox News.

Terance Black og Tina Black fikk tilgang på navnet til vitnet David Henderson. Årsaken skal ha vært at Hendersons navn feilaktig ble sendt til alle parter i saken, inkludert de tiltalte.

– Det var en rekke uheldige ting som skjedde samtidig, som gjorde det mulig for de tiltalte å få tilgang til navnet. Dessverre var de villig til å drepe vitnet, sier statsadvokat George Brauchler i det 18. distrikt til Fox News.

– Det ble rettet en pistol mot ansiktet til avdøde. Hvis han nektet å samarbeide, ville han bli drept. Likevel lot han seg ikke rikke, legger Brauchler til.

Henderson var vitne til et ran i august 2016. To måneder senere ble han funnet skutt og drept utenfor sitt eget hjem i Denver. Det er uklart hvem som trykket på avtrekkeren da Henderson ble drept.

– Det er viktig at vi snakker om dette i offentligheten. Jeg vil at folk skal vite at de ikke kan slippe unna med ting som dette. Man skal aldri true et vitne, og man skal aldri drepe et vitne, sier Karen Henderson-Atkins, David Hendersons søster, til Fox 31 Denver.