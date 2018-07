Pompeo til Vietnam etter besøk i Nord-Korea

Verden

Under sitt to dager lange Vietnam-besøk møter Pompeo utenriksminister Pham Binh-Minh for å diskutere de to landenes strategiske partnerskap, ifølge en uttalelse fra Vietnams regjering.

Pompeo ventes også å møte kommunistpartiets generalsekretær Nguyen Phu Trong, de facto leder av regjeringen, og Vietnams statsminister Nguyen Xuan Phuc.

Tidligere søndag var Pompeo i samtaler med sine motparter fra Sør-Korea og Japan i Tokyo. Der ble de tre ble enige om å styrke samarbeidet om å få Nord-Korea til å ruste ned atomvåpenprogrammet sitt, etter at en ikke-navngitt nordkoreansk tjenestemann kalte forhandlingene med USA «veldig skuffende».

Vietnam kan bistå i forhandlingene med Nord-Korea, på bakgrunn av landets historie med å være vertsland for samtaler mellom Japan og Nord-Korea, sier Sørøst-Asia-ekspert Carlyle Thayer.

– Vietnam kan også fungere som et eksempel for Nord-Korea gjennom å dele sine erfaringer med å få slutt på sanksjoner, innføre reformer og åpne opp økonomien, sier han.

USA har tidligere skrytt av Vietnam for hjelpen med å iverksette sanksjoner mot Nord-Korea. I Japan sa USAs forsvarsminister Jim Mattis at Vietnam hadde sluttet å kjøpe kull fra landet.

USA og Vietnam har fått et stadig tettere forhold de siste årene, ettersom begge landene frykter Kinas ambisjoner i Sør-Kinahavet.

(NTB)