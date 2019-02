Ny skandale i den katolske kirke – nonner kan ha blitt brukt som sexslaver

Paven, og også kirken som institusjon, offentlig har innrømmet at dette misbruket finner sted. Det er av stor betydning, sier Lucetta Scaraffia, redaktør i Vatikanets kvinnemagasin Women Church World, til AFP onsdag.

Dagen i forveien sa paven at katolske prester og biskoper har misbrukt nonner seksuelt, og at hans forgjenger pave Benedikt hadde oppløst en kvinneorden i den katolske kirke som følge av «sexslaveri begått av prester og grunnleggeren» av ordenen.

– Kirken har suspendert flere prester og Vatikanet har over lengre tid arbeidet med denne saken, uttalte pave Frans tirsdag.

– Misbruket fortsetter, fordi det ikke er noe som forsvinner av seg selv. Tvert imot, la han til.

Vatikanet fortsetter å jobbe med å bekjempe problemet, opplyste han.

Les også: Chile etterforsker 158 medlemmer av den katolske kirken for overgrep

Tilbake i tid

Søsterordenen som ble oppløst i pave Benedikts tid het Mariales d'Israel.

Pave Frans sa tirsdag at pave Benedikt hadde forsøkt å se nærmere på ordenen før han ble pave. Som kardinal ledet Joseph Ratzinger en avdeling i Vatikanet som gransket seksuelle overgrep. Men forsøkene hans på å se nærmere på denne ordenen var blitt «blokkert», uttalte pave Frans tirsdag.

Pave Frans nevnte ikke hvem som satte foten ned for forgjengerens forsøk på å granske ordenen.

Nonneskandalen har brutt ut samtidig som den katolske kirke håndterer en rekke saker som omfatter pedofile prester i en rekke land verden over, fra Irland til USA og Australia.

Les også: Den katolske kirke anmeldt for bedrageri

Vil ha etterforskning

Pavens offentlige uttalelser tirsdag kom etter at Vatikanets kvinnemagasin i forrige uke omtalte voldtekt av nonner, noe som har tvunget nonner til å ta abort eller føde barn som deres prestefedre ikke vil vedkjenne seg.

– Mange saker er meldt inn til Vatikanet og har ikke blitt fulgt opp. Jeg håper sterkt at en kommisjon blir satt ned for å etterforske, og at nonneeksperter får delta i arbeidet, sier Scaraffia.

– De bør raskt jobbe fram rettssaker, og fremfor alt skape oppmerksomhet, fordi stillhet gjør at voldtektsforbrytere kan fortsette å voldta, legger hun til.

Les også: Paven beklager sexovergrep i kirken

Globalt problem

Scaraffia sier presters misbruk av nonner er et globalt problem, og særlig til stede i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

– Nonner som er misbrukt sliter med å stå fram. De frykter hevn, sier Scaraffia.

Saken dreier seg om maktmisbruk der prester kontrollerer alt fra nonnenes arbeidsoppgaver til lønn, påpeker hun.

– Det er en svært vanskelig situasjon med røtter i nonnenes avhengighet av kirken. De er ikke anerkjent som likeverdige, sier Scaraffia.

Hun omtaler pavens innrømmelse av problemet som enda et slag mot kirkens ansikt utad, men hun ser også på saken som en mulighet til å vise at endringer nå virkelig er på vei i den katolske kirke.

– Nøkkelen er å frata prester sin aura av makt, for det er den som gjør dem i stand til å oppføre seg slik, sier hun.

Les også: Kirken holdt barnemishandling skjult i Irland

– Må straffes

Teolog og forfatter Doris Reisinger mener pave Frans bør ta i bruk alle midler.

– Hvis det har blitt innrømmet, så bør det være konsekvenser, sier Reisinger, som selv har vært nonne tidligere.

Reisinger mener uavhengige studier må gjennomføres for å granske saken globalt. Kvinner som er ofre i saken må få kompensasjon og støtte, og overgriperne må straffes, mener hun. (NTB)

Les også: 4.450 prester anklaget for sexovergrep