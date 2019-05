Minst to døde da tornado rammet by i Oklahoma

Et motell fikk store skader i uværet, som også rammet et område med flyttbare boliger lørdag kveld lokal tid.

– Søk- og redningsoperasjonen fortsetter, og nasjonalgarden vil avgi rapport her i løpet av en time. Et ukjent antall er fortsatt savnet, og to er bekreftet døde, sier Andrew Skidmore, som jobber med krisehåndtering i fylket hvor byen ligger, til TV-stasjonen ABC News.

El Reno damage pic.twitter.com/XLf2T3YhM0 — Dillon Richards (@KOCODillon) 26. mai 2019

TV-bilder fra motellet American Budget Value Inn viser redningsmannskaper som leter gjennom bygningsrester. Ubekreftede meldinger tyder på at 17 mennesker er savnet fra andre etasje i bygningen, melder den lokale TV-stasjonen News 4.

Video viser også store skader på et hotell på samme plass, melder ABC News.

Politiet har bekreftet at flere er blitt skadd i motellet og at det kan være omkomne her. (NTB)