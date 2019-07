Migranter inntok Pantheon i Paris – krever å få bli i landet

En video på Twitter viser flere hundre personer ved kirken Pantheon i Paris. De roper taktfast Gilets Noirs som betyr «svarte vester», navnet på forening med udokumenterete migranter i Paris. Navnet er inspirert av protestbevegelsen de gule vestene, som i månedsvis har demonstrert mot regjeringen i Frankrike.

Om lag 700 migranter og støttespillere deltok i demonstrasjonen, ifølge et medlem fra den franske aktivistgruppen La Chapelle Debout , som hjelper migranter i Paris.

Rundt halv syv fredag ettermiddag twittret Belal Awad bilder av at demonstrantene fra de svarte vestene satt rolige på bakken da politiet forsøkte å fjerne dem fra stedet :

#Giletsnoirs remain completely peaceful and calm despite police charging multiple times and trying to separate them.



