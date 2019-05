– McGahn er klar over pliktene han, som advokat, skylder sin tidligere klient, og avviser å møte i høringen, skriver McGahns advokat William Burck i et brev til Jerrold Nadler, leder i justiskomiteen i Representantenes hus.

Burck oppfordrer imidlertid i brevet komiteen til å forhandle om et kompromiss med Det hvite hus. Burck skriver at McGahn «nok en gang står overfor motstridende instrukser fra to likeverdige deler av statsapparatet».

Trump viser til et notat fra justisdepartementet som sier at McGahn har immunitet på grunn av sitt arbeid som en nær medarbeider for presidenten, og at han derfor ikke kan tvinges til å avgi vitnemål.

Nadler har på sin side truet med å anklage McGahn for ringeakt for Kongressen om han ikke møter i høringen.

Beslutningen om at McGahn ikke skal møte, vil øke spenningen mellom demokratene i Kongressen og Trump. De beskylder Trump og justisminister William Barr for å hindre Kongressen i å utføre sin plikt til å overvåke Det hvite hus.

Trump har vært rasende på McGahn i lengre tid etter at det ble klart at mye av Muellers rapport er basert på hva han fortalte. Han har stadig kritisert McGahn på Twitter og gjort det klart overfor medarbeidere at McGahn ikke må få lov til å ydmyke ham i Kongressen, slik hans tidligere advokat Michael Cohen gjorde.