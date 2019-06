– Da jeg ikke klarte å mate ham, ga jeg ham grønn te, sa moren Malaika til ansatte i Leger uten grenser.

Den nyfødte gutten, Arish, ble lagt inn i en kritisk tilstand på et sykehus organisasjonen driver i provinsen Balutsjistan sørvest i Pakistan. Litt senere døde han.

Les også: – For hvert barn som blir drept av bomber og skudd, sulter er titalls i hjel

Krise

Antallet feil- og underernærte barn i området er så stort at myndighetene har erklært ernæringskrise: 47 prosent av barna er så underernært at de ikke vokser eller utvikler seg normalt i provinsen Balutsjistan.

Tilfellet Arish var ikke enestående. I området er det vanlig å bruke svart og grønn te som behandling til alt fra brannsår og kutt til å mate barn med, ifølge Leger uten grenser, som siterer en lokal lege, Dr. Zialullah.

Linnéa Näsholm, som har jobbet med helseinformasjon i Pakistan for Leger uten grenser, bekrefter at det er høy forekomst av både underernæring og spedbarnsdødelighet i deler av landet. Leger uten grenser får inn mange syke barn til klinikkene.

– Årsakene til at de er blitt syke er ofte at de ikke har fått kun morsmelk det første halvåret, dårlig kosthold og dårlige sanitære forhold, sier Näsholm til Dagsavisen.

– Vi ser også mødre som er underernærte, og da er risikoen stor også for barna, sier hun.

Mange steder er det en helt vanlig praksis å gi te og urter til spedbarna, ifølge Leger uten grenser.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Vet for lite

Underernæring blant barn forekommer ofte i sammenheng med krig, konflikt og matkriser i forbindelse med for eksempel tørke. I Pakistan er årsakene mer sammensatte, blant annet i provinsen Balutsjistan, der forholdene er spesielt dårlige.

– Store avstander og mangel på infrastruktur gjør det vanskelig å oppsøke helsehjelp. Det er i tillegg ofte dyrt, og mange har ikke råd. Det kan også være vanskelig for kvinner å oppsøke helsehjelp alene, sier Näsholm.

Les også: Saida var sultedøden nær. Nå smiler hun igjen.

– I tillegg har folk lite kunnskap om helse og kosthold. Vi ser at de følger råd fra eldre eller andre nøkkelpersoner i samfunnet som ikke alltid er gode, og i tillegg kommer de ofte sent til sykehuset hvis noen blir syke, sier hun.

Nesten halvparten av alle dødsfall blant barn under fem år er knyttet til underernæring, ifølge Unicef. Underernæring setter barnet i økt fare for å dø av vanlige infeksjoner, og gjør det lettere få slike infeksjoner, i tillegg til at det forsinker bedringen.

Les også: Sulterammede må velge mellom egne barn