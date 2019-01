Etter fire dramatiske måneder fikk Sverige omsider en ny regjering for en drøy uke siden. Stefan Löfven fortsetter som statsminister for en koalisjon bestående av Socialdemokraterna og Miljöpartiet, men styrer på en plattform som også Centerpartiet og Liberalerna har fått sette sitt preg på.

Resultatet er en usosial profil, mener Daniel Suhonen i den svenske tenketanken Katalys.

– Löfvens regjering har gått langt til høyre, sier han.

Ifølge Suhonen har de fire partiene blitt enige om å:

* Senke skatten for de rikeste

* Åpne opp for mer privatisering i skolesektoren

* Fjerne «hyresretten», som gir gunstige utleiepriser på boliger til høy markedsverdi

* Svekke arbeidsmiljøloven

Suhonen forteller at forslagene er blitt møtt med protester i fagbevegelsen og at økonomer i svensk LO har advart mot at ulikhetene vil øke.

– Löfven gikk til valg på en politikk han nå ikke skal gjennomføre, sier Suhonen.

Les også: I Stefan Löfvens andre regjering har politikken totalt skiftet retning

Asken eller ilden

Alternativet hadde vært mye verre, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre, som sammen med Löfven og Mette Frederiksen fra danske Socialdemokratiet deltok på Samak-konferansen i Helsingfors denne uka.

– Alternativet hadde vært at Löfven spilte ballen videre til en regjering ledet av Moderaterna med støtte fra Sverigedemokraterna. Det er mye verre, sier Støre.

– Så den nye regjeringen er det minste av to onder?

– Ja, når det gjelder hva han måtte gi, så er det det, men det er også en stor oppside her i form av at et trygt og stabilt sosialdemokrati fortsatt skal regjere, sier Støre.

Han mener Löfven sto overfor en «historisk dramatisk avveining» da resultatet etter valget viste at ingen av de store blokkene i Sverige, verken til høyre eller venstre, hadde et klart flertall, samtidig som ingen partier ville samarbeide med høyrepopulistiske Sverigedemokraterna.

– Socialdemokraterna kan ikke anklages for at de ikke åpnet for Sverigedemokraterna. Det var ikke deres ansvar å finne en løsning med dem. I stedet viste Löfven evnen vi vet han har til å finne brede løsninger.

– Men har han vært for kompromissvillig?

– Han har gjort innrømmelser, men det var riktig sammenlignet med alternativet. Og selv om Socialdemokraterna må gjennomføre noe de er imot, har de fortsatt rom til å styre kursen og ta beslutninger.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Svensk LO bekymret

Også LO-leder Hans Christian Gabrielsen mener Löfvens regjeringsplattform er bedre enn alternativet. Samtidig forteller han at svensk LO er bekymret.

– Jeg snakket med Kolle (Karl-Petter Thorwaldsson, svensk LO-leder, journ.anm.) da det ble kjent at de hadde kommet til en enighet, og de var kritiske til den sosiale profilen i skattepolitikken og uroet over signalene knyttet til den økonomiske delen av plattformen. Men de finner trygghet i vissheten om at Stefan fortsetter som statsminister og leder regjeringen fra dag til dag, sier Gabrielsen, som føyer til at han er trygg på at svenskene vil verne om arbeidsmiljøloven.

På spørsmål om hva Löfvens høyresving vil ha å si for den sosialdemokratiske bevegelsen i stort, viser både Gabrielsen og Støre til de sosialdemokratiske partiene i Norden fortsatt er blant de største.

– I Europa utfordres etablerte partier, også de konservative, av blokkpartier ute på fløyene. Du ser det i Frankrike, Italia, Nederland og Østerrike, hvor sosialdemokratiske partier har slitt kraftig. I bunn og grunn handler det om å gi troverdige svar på utfordringene folk føler i hverdagen, sier Gabrielsen.

Les også: – Norden trenger deg, skriver ledere for sosialdemokratiske partier og landsorganisasjoner i Norden

Tror velgere forsvinner

Suhonen mener på sin side at de store sosialdemokratiske partiene i Norden mangler en tydelig profil og tror Löfven med den nye plattformen risikerer å dytte velgere over til Sverigedemokraterna.

– Löfven ga for mye i forhandlingene. Risikoen er at oppslutningen til Sverigedemokraterna vil øke nå som velgerne ikke kjenner seg igjen i Socialdemokraternas politikk. Det er også et svik mot fagbevegelsen, og det er de som skal mobilisere på vegne av partiet, så det er en farlig strategi, sier Suhonen.

Löfven har ikke ønsket å la seg intervjue av Dagsavisen, men Socialdemokraternas partisekretær, Lena Råström Baastad, tar som Støre og Gabrielsen utgangspunkt i alternativet når hun skal forsvare partiets plattform.

– For ikke å slippe inn Sverigedemokraterna, søkte vi samarbeid på tvers av blokkene. I plattformen finnes det forslag vi ikke ville fremmet om vi hadde hatt flertall i Riksdagen, særlig når det gjelder den økonomiske omfordelingspolitikken. Men vi gjør også mye bra, som å satse på helsevesenet og styrke pensjonsrettighetene, sier Baastad, som samtidig vedgår at enkelte forslag kan bli vanskelige å svelge for velgerne.

Hva gjelder arbeidsmiljøloven, viser hun til at partene i arbeidslivet skal komme med forslag til hvordan den bør endres.

– I en enighet mellom partene kan man finne nye løsninger for å tilgodese arbeidsgivernes ønske om fleksibilitet samtidig som man styrker arbeidstakernes trygghet, sier Baastad.

Les også: Med hjelp fra Vänsterpartiet har Sverige endelig fått en ny statsminister. Men han bør ikke bli for komfortabel, advarer Ali Esbati.