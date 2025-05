Skolenes rekkefølge i barnetoget i Oslo 17. mai 2025

Lenger ned i saken finner du skolene i nummerrekkefølge i barnetoget og i alfabetisk rekkefølge med plassen de har i toget.

Det ser ut til at årets barnetog i Oslo blir litt kortere enn i fjor. Det er meldt på ti skoler færre enn til fjorårets tog – 109 mot 119 skoler.

Aller først i toget i Oslo sentrum går, som vanlig, Forsvarets stabsmusikk, foran 17. mai-komiteen og representanter for byens ledelse. Så kommer skoler og korps.

Jubilerende skoler

Oslo kan i år skilte med hele tre 125-årsjubilanter, som fører an i årets 17. mai-tog. Aller først av de tre går Bryn skole. Skolen ble bygget i 1900 og hadde dengang rundt 300 elever. Den tok over for Ulven skole, som ble nedlagt. Ole Devik var førstelærer og en forkjemper for skolehager, og Bryn skole har Oslos eldste skolehage, ifølge skolens hjemmeside. Også Bryn skoles musikkorps jubilerer i år. Det fyller 100, og ble stiftet på initiativ fra Ole Devik. Han fikk en vei oppkalt etter seg i 1952. Den går forbi skolen.

Neste jubilant ut er Grorud skole. Den tredje 125-åringen er Lakkegata skole. Den ble riktignok ikke offisielt innviet før i august 1903, men den hadde en del provisorisk undervisning i årene fra 1900. Skolen er anlagt på den tidligere Tøien kolerakirkegård og ligger like ved Botanisk hage. Lakkegata har nå rundt 450 elever, men i 1913 gikk så mange som 1800 elever på skolen.

Etter de tre skolene ovenfor, følger 50-årsjubilantene Haugen, Lindeberg og Tokerud skoler. Før første videregående skole, Oslo Handelsgymnasium, som ble etablert i 1875 og dermed er hele 150 år gammel. Formålet dengang var å gi unge mennesker «som have bestemt sig for Handel eller annen praktisk Virksomhet, en avsluttet theoretisk-praktisk undervisning i de merkantile Fag ved siden av en høiere Almendannelse». Nå er skolen en vanlig videregående skole.

Alle elever i grunnskoler og videregående skoler kan delta i barnetoget. Det er hver enkelt skole som avgjør om de skal gå eller ikke, og hvilke klassetrinn på skolen som skal få gå. Det er for øvrig ikke noe eget russetog i Oslo.

Debatt: 17. mai er barnas dag, ikke fulle voksne før barnetoget

To stopp

Toget starter som vanlig klokka 10.00 fra hovedporten til Akershus festning, går opp Karl Johans gate forbi Stortinget og Slottet, og avsluttes på Rådhusplassen rundt kl. 13.30. Det er to stopp underveis.

Første gang kl 10.15 når 17. mai-komiteens leder hilser Stortinget.

Andre stopp er ved Slottet cirka 10.30, der 17. mai-komiteens leder hilser kongen og kongefamilien. Forsvarets stabsmusikkorps spiller.

Teten i barnetoget ankommer Rådhusplassen rundt kl. 10.45 der skoler og korps spres til forskjellige steder og gater for at toget skal løses opp.

Gardemusikken avslutter barnetoget og går fra Stortorvet rundt kl. 12.30.

Lederen av 17. mai-komitéen: Jeg var bare glad og stolt, men så kom stormen

Bekransninger og konserter

Men feiringen av dagen starter en god stund før barnetoget har avmarsj. Fra kl 07.00 spiller Oslo Janitsjar og Ruseløkka Janitsjarorkester utenfor flere kirker.

Fra kl 08.00 blir det bekransning på en rekke ulike gravsteder og statuer i Oslo. Det holdes en kort tale før kransenedleggelsen og et kulturelt innslag.

Talerne er invitert av 17. mai-komiteens medlemmer, hvor hvert enkelt parti inviterer én taler. Det er imidlertid Utdanningsforbundet som inviterer en elev fra skolen som går først i barnetoget, som i år altså er Bryn skole, til å tale ved Henrik Wergelands grav. Det valget falt på Jeanine Trisha Junco Scarlett, som går i 6. klasse og er elevrådsleder.

Ellers nevner vi at Khalid Salimi, medgrunnlegger av Antirasistisk Senter og SOS Rasisme, holder tale ved statuen av Camilla Collett i Slottsparken. Det legges også ned krans ved bysten av Fernanda Nissen i Torshovparken. Der holder Sigrid Bonde Tusvik, bl.a. komiker, programleder og Dagsavisen-spaltist, dagens tale. Torshovkorpset og Korps United spiller. Ved Christian Magnus Falsens grav taler Yohan Shanmugaratnam, profilert forfatter og journalist.

Her finner du oversikten over hele programmet og alle bekransningene.

Oslo domkirke er åpen mellom kl 10 og 16, og kl 13 er det festgudstjeneste.

Det blir også flere konserter og danseoppvisninger på forskjellige steder i byen. Bl.a. blir det gardedrill på Universitetsplassen der gardistene byr opp til vals.

I år blir det imidlertid ikke noe av den tradisjonsrike festkonserten på Karpedammen scene. Det har Oslo bystyre vedtatt.

På Oslo kommunes hjemmeside finner du all informasjon om 17. mai i Oslo.

Her er rekkefølgen for skolene i årets 17. mai-tog

1. Bryn skole

2. Grorud skole

3. Lakkegata skole

4. Haugen skole

5. Lindeberg skole

6. Tokerud skole

7. Oslo handelsgymnasium

8. Vålerenga skole

9. Grefsen skole

10. Ljabruskolen

11. Bogstad skole

12. Voksen skole

13. Berg skole

14. Ullevålsveien skole

15. Haukåsen skole

16. Bakås skole

17. Ellingsrudåsen skole

18. Elverhøy skole

19. Holmen skole

20. Svarttjern skole

21. Teglverket skole

22. Hasle skole

23. Mortensrud skole

24. Stenbråten skole

25. Klemetsrud skole

26. Bentsebrua skole

27. Trosterud

28. Oppsal skole

29. Vetland skole

30. Refstad skole

31. Løren skole

32. Rustad skole

33. Lambertseter skole

34. Jeriko skole

35. Østmarka skole

36. Grindbakken skole

37. Rommen skole

38. Fernanda Nissen skole

39. Ruseløkka skole

40. Uranienborg skole

41. Lycée Français René Cassin d’Oslo

42. Majorstuen skole

43. Skøyen skole

44. Prinsdal skole

45. Toppåsen skole

46. Svendstuen skole

47. Sinsen skole

48. Trasop skole

49. Godlia skole

50. Østensjø skole

51. Høyenhall skole

52. Manglerud skole

53. Nøklevann skole

54. Bøler skole

55. Disen skole

56. Kampen skole

57. Gamlebyen skole

58. Vahl skole

59. Hallagerbakken skole

60. Lusetjern skole

61. Rosenholm skole

62. Kringsjå skole

63. Haugenstua skole

64. Lutvann skole

65. Lysejordet skole

66. Bjørnsletta skole

67. Bestum skole

68. Morellbakken skole

69. Bjølsen skole

70. Sagene skole

71. Lilleborg skole

72. Nordpolen skole

73. Montessoriskolen Lyse

74. Oslo Montessoriskole

75. Abildsø skole

76. Seterbråten skole

77. Bjørndal skole

78. Slemdal skole

79. Vinderen skole

80. Smestad skole

81. Nedre Bekkelaget skole

82. Stovner skole

83. Tonsenhagen skole

84. Vollebekk skole

85. Årvoll skole

86. Tøyen skole

87. Ullevål skole

88. Tåsen skole

89. Veitvet skole

90. Linderud skole

91. Tveita skole

92. Jordal skole

93. Grünerløkka skole

94. St. Sunniva skole

95. Akademiet Realfagsskole Oslo

96. Hans Nielsen Hauge grunnskole

97. Hovseter skole

98. Marienlyst skole

99. Rudolf Steinerskolen i Oslo

100. Den tysk-norske skolen i Oslo

101. Brynseng skole

102. Ila skole

103. Bolteløkka skole

104. Møllergata skole

105. Foss videregående

106. Oslo katedralskole

107. Edvard Munch videregående

108. Kristelig Gymnasium

109. Hartvig Nissens skole

Det kan bli endringer i rekkefølgen.

Kilde: Oslo kommune

Her er skolene ført opp alfabetisk med plassen de har i barnetoget

