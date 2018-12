– Israel går videre med planer om tusenvis av boliger på Vestbredden

En komité i det israelske forsvarsdepartementet med ansvar for slike prosjekter godkjente tirsdag og onsdag planene, som er på ulike stadier i godkjennelsesprosessen, heter det i en uttalelse fra Peace Now.

Israels statsminister Benjamin Netanyahus høyrekoalisjon besluttet mandag at nasjonalforsamlingen skal oppløses og at det skal holdes nyvalg 9. april. Byggingen av bosetninger spiller en viktig rolle for høyresiden i israelsk politikk, skriver nyhetsbyrået AFP.

Israel har bygget flere hundre bosetninger på den okkuperte Vestbredden. FNs sikkerhetsråd har slått fast at bosetningene er ulovlige og krevde senest for halvannet år siden at all byggeaktivitet i dem straks må stanse.

Over 700.000 israelske bosettere bor i nærmere 240 bosetninger og såkalte utposter på den israelskokkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.