Ingen får vite hva Trump og Putin snakker om

En rekke nåværende og tidligere kilder i Det hvite hus forteller til avisen at Trump har gjort sitt ytterste for å hindre at noen får innblikk i hva som er tema under samtalene med Russlands president.

Trump har blant annet krevd å få overlevert notatene til tolkene under møtene og han har også pålagt dem å aldri diskutere med andre amerikanske tjenestemenn hva som blir sagt.

Ifølge The Washington Post foreligger det derfor ingen referater fra de fem møtene Trump hittil har hatt med Putin, heller ikke hemmeligstemplede referater.

Skandaløst

– Ikke bare historisk uvanlig, men helt skandaløst, sier USAs tidligere viseutenriksminister Strobe Talbott, som deltok under en rekke møter mellom de daværende presidentene Bill Clinton og Boris Jeltsin på 1990-tallet.

– Dette gir absolutt Putin mye bedre anledning til å manipulere Trump, mener han.

Mangelen på referater gir også vann på mølla for dem som er overbevist om at Trump fikk hjelp fra Russland under valgkampen i 2016.

Spesialetterforsker Robert Mueller forsøker nå å komme til bunns i disse påstandene og ventes å legge fram sin rapport i løpet av februar.

Klare beviser

Mueller har hittil ikke offentliggjort beviser for at Russland bisto ved å sverte Trumps motkandidat Hillary Clinton, noe amerikansk etterretning mener var tilfelle.

Etterretningskomiteen i Senatet trakk etter 14 måneders gransking samme konklusjon, og det samme gjør USAs tidligere president og partikollega av Trump, George W. Bush.

– Det er ganske klare beviser for at russerne blandet seg inn, sa han for ett år siden.

New York Times avdekket nylig at USAs føderale politi FBI alt under valgkampen var bekymret over Trumps forbindelser til Russland, men at saken var så sensitiv at de ventet med å innlede etterforskning.

Først da Trump sparket FBI-sjef James Comey i mai 2017, innledet FBI etterforskning.

Trump avviser

Trump avviser alle anklager om at han eller noen i hans valgkampstab fikk russisk bistand i forkant av valget og anklager demokratene og amerikanske medier for å drive en heksejakt.

Trump avviser overfor Fox News også Wall Street Journals opplysninger om at han nekter at det tas referater fra samtalene han har med Putin.

(NTB)