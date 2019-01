Ifølge avisen ble Pentagon bedt om å orientere Det hvite hus om hvilke militære muligheter USA har for å gjennomføre et slikt angrep mot Iran.

Boltons henvendelse skal ha kommet som et resultat av et granatangrep i nærheten av USAs ambassade i Iraks hovedstad Bagdad, angivelig utført av en gruppe med bånd til Iran.

De tre granatene landet på et åpent område og forårsaket ingen skade, men Bolton mente likevel at USA burde vurdere å svare ved å gjennomføre et militært angrep mot Iran.

– President Trumps nasjonale sikkerhetsteam hadde en rekke møter for å diskutere et kraftfullt angrep som et svar på hendelsen, skriver Wall Street Journal.

John Bolton, presidentens nasjonale sikkerhetsrådgiver. Foto: Cliff Owen/AP/NTB scanpix

