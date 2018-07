Verden

Regjeringsstyrker har fulgt en «brent jords taktikk», heter det i rapporten fra FNs høykommissær for menneskerettigheter som ble lagt fram tirsdag.

Hendelsene rapporten omhandler, fant sted i delstaten Unity mellom 16. april og 24. mai etter kamper i området mellom regjeringsstyrker og opprørere.

Ifølge FN ble 232 sivile drept og mange flere såret i landsbyene Mayendit og Leer. Minst «120 kvinner og jenter ble voldtatt eller gruppevoldtatt, inkludert barn så unge som fire», heter det i rapporten.

Også over 130 kvinner og jenter ble bortført, ifølge FN.

– Voldtatt etter fødsel

– Det må bli konsekvenser for mennene som ifølge rapporten gjengvoldtok en seks år gammel jente, som skar over strupen på eldre landsbybeboere, som hang kvinner fordi de motsatte seg plyndring og som skjøt sivile som flyktet og gjemte seg i sumpene, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein.

Regjeringsstyrker, regjeringslojale styrker og væpnede ungdommer sto bak angrepene, ifølge FN. De gjennomførte målrettede angrep på sivile, og eldre, personer med funksjonsnedsettelser og svært unge barn ble drept i grusomme voldshandlinger, heter det i rapporten.

En 20 år gammel kvinne blødde fortsatt etter en fødsel da hun ble voldtatt, står det også.

Brent levende

Mange skal også ha blitt brent levende.

– Ifølge informasjonen vi har mottatt, ble eldre, syke og funksjonshemmede som ikke var i stand til å flykte, ofte brent levende fordi angriperne satte leirhyttene deres i brann med lightere, skriver FN-granskerne.

FN opplyser at rundt 5.000 mennesker som følge av angrepene flyktet til FN-beskyttede leire ved Leer og Bentiu. Rundt 18.000 andre flyktet til byen Mayendit. I tillegg anslår FN at rundt 8.000 mennesker har flyktet ut i sump- og skoglandskapet i delstaten.

Tusenvis drept

Krigen i Sør-Sudan begynte etter at president Salva Kiir i 2013 ga visepresident Riek Machar sparken som følge av en langvarig maktkamp.

De to mobiliserte sine respektive folkegrupper, dinka og nuer, til kamp. Siden da er titusener drept og millioner drevet på flukt.

Partene i krigen er en rekke ganger anklaget for målrettede angrep på sivile.

(NTB)