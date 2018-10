Donald Trump får endelig besøk av en kjendisvenn i Det hvite hus: Kanye West

Kanye West skal endelig få møte helten sin i Det hvite hus.

Kanye West – nå også kjent som Ye – vil møte Donald Trump og diskutere jobbmuligheter for tidligere fanger når han ifølge New York Times møter president Donald Trump torsdag i Det hvite hus, melder NTB.

Representanter for Kanye West bekrefter møtet overfor avisen.

Det samme har Det hvite hus:

– Kanye West skal til Det hvite hus for en lunsj med president Trump, og han vil møte Jared Kushner sa Sarah Huckabee Sanders ifølge CNBC.

Kanye West skal også ta opp flere produksjons- og fabrikkjobber i Chicago, Wests hjemby.

Besøket kommer etter at Donald Trump har snakket varmt om såkalt stop and frisk, og å innføre det i Chicago. Dette er noe som gir politiet tillatelse til å stoppe hvem som helst og ransake dem, uten grunn.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Trump har tidligere kritisert Hollywood for å være liberale og demokrater. Kanye West er en av få artister og skuespillere som åpent støtter Donald Trump og han har fått mye kritikk for det.

En annen artist som engasjerer seg politisk er taylor Swift. Hun har vært et ikon for alt-right, men mandag bestemte Swift seg for å annonsere sin støtte til demokratene og flere spekulerer i at Trumps annonserte møte med West er et forsøk på å vise at også Trump har kjendisvenner.

Han virket ike veldig imponert over Swift mandag:

– Jeg misliker musikken hennes 25 prosent mindre nå, sa Trump om Swifts støtte til demokratene.

Og at West er fan av Trump, er det ingen som lurer på.

– Du trenger ikke være enig med Trump, men bermen kan ikke fortelle meg at jeg ikke kan elske han. Vi er begge drage-energi, tvitret West i en melding som nå er slettet.

Les også: Taylor Swift var et nazi-ikon, helt til hun støttet demokratene

At Donald Trump er fan av Kanye, vet de fleste. Trump hyllet West etter hans opptreden på satireshowet «Saturday Night Live» i september, et show Trump har snakket nedsettende om i årevis.

Men med Kanye med på showet har pipen fått en annen lyd: «Kanye var storartet», tvitret Trump. Rikrtignok etter å ha skrevet om programmet: «Det er bare en reklameannonse for demokratene».

Like many, I don’t watch Saturday Night Live (even though I past hosted it) - no longer funny, no talent or charm. It is just a political ad for the Dems. Word is that Kanye West, who put on a MAGA hat after the show (despite being told “no”), was great. He’s leading the charge!