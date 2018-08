Under et intervju på Fox News fra 12.00 norsk tid, går Trump hardt ut mot Michael Cohen. Intervjusendingene pågår frem til klokken 15.

Michael Cohen er president Donald Trumps tidligere advokat. Tirsdag ble det kjent at han har inngått en avtale med påtalemyndigheten.

Det får Trump til å rase.

– Det burde være i grunn forbudt å snu og tyste, sier Trump om Cohen som ifølge Trump har snudd og nå går imot Trump med hva han kaller løgner.

Dette kommer altså fram i et intervju på Fox News med Ainsley Earhardt.

Der hyllet han sin tidligere valgkampsjef, Paul Manafort, for ikke å tyste i sin rettssak.

– Jeg har stor respekt for han og hva han har vært igjennom i sin sak, sa Trump.

Han ble også spurt om han vil sparke justisminister Jeff Sessions og innsette en annen så Russland-granskningen kan avsluttes.

Justisminister Sessions trakk seg fra Russland-granskningen fordi han var en del av Trumps valgkampstab.

– Jeg har holdt meg unna til nå. Sessions trakk seg, noe han ikke skulle gjort. Han var med på valgkampanjen, han vet det ikke var noe samarbeid med russerne. Så trakk han seg seg fra Russland-granskningen. Han skulle fortalt meg det, vi får se, sa Trump som selv er under etterforskning for samarbeid med Russland.

Han trakk også fram kritikken mot han etter møtet med Putin i Helsinki.

– Møtet med Putin var en stor suksess. Hør her, jeg er hyggelig med Russland. Hvorfor skal jeg ikke det? Jeg vil være venn med Russland, sa Trump.

Hvilken karakter Donald Trump vil gi seg selv i jobben som president?

– Jeg vil gi meg selv en A+, sa Trump.

Donald Trump sier i intervjuet at han vurderer å benåde sin tidligere valgkampsjef Paul Manafort, som denne uken ble funnet skyldig i bank- og skattesvindel.

Uttalelsen kommer i et intervju i TV-programmet «Fox and Friends» onsdag kveld, som ble sendt i sin helhet fra 12.00 torsdag, norsk tid.

I intervjuet sier Trump også at det Manafort beskyldes for trolig er noe som «alle konsulenter, enhver lobbyist i Washington, trolig gjør», skriver NTB.

Manafort har stått tiltalt for økonomisk kriminalitet i forbindelse med at han jobbet som konsulent for den tidligere russiskvennlige regjeringen i Ukraina.

Han ble denne uken kjent skyldig på åtte av 18 tiltalepunkter.

I en Twitter-melding som Trump la ut onsdag, kaller han Manafort for «en modig mann».

I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. “Justice” took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him and, unlike Michael Cohen, he refused to “break” - make up stories in order to get a “deal.” Such respect for a brave man!