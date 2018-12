Søndag protesterte tusenvis av mennesker kledd i gule vester i en rekke byer i Frankrike for tredje helg på rad. Flere steder i Paris utviklet protestene seg til rene gateslag med fransk opprørspoliti. Biler, banker og hus ble tent på. President Emmanuel Macron vurderer å erklære unntakstilstand, og har bedt statsminister Édouard Philippe om å møte flere av gruppene som deltar i protestene, samt opposisjonspartier, i et forsøk på å dempe den iltre stemningen. 136.000 mennesker demonstrerte over hele Frankrike søndag.

Men hva handler protestene egentlig om?

Det begynte med økte avgifter på diesel.

Franske myndigheter varslet en økning av avgiftene på diesel og bensin fra 1. januar 2019. Avgifter utgjør to tredjedeler av pumpeprisen i Frankrike. Høyere oljepris har gitt økte priser i høst. Macron sier høyere avgifter er nødvendig for å kutte utslippene og for å nå målene i Paris-avtalen.

Protestene har utviklet seg til å bli protester mot høye levekostnader og den sittende regjeringen.

– Før var det arbeiderklassen, middelklassen og de rike. Nå er det bare arbeiderklassen og de rike. Middelklassen er borte, sier Valerie Casanova, en av demonstrantene i Nord-Frankrike til BBC.

Mange franskmenn sliter med lave lønninger og mindre kjøpekraft enn tidligere.

Mandag fulgte skoleelever og lærere opp, med demonstrasjoner mot planlagte utdanningsrefomer.

Hvor stor støtte har bevegelsen egentlig?

Ifølge en meningsmåling publisert av FranceInfo, sier hele 72 prosent av de spurte at de støtter bevegelsen. Men mange reagerer på volden som har fulgt de gule vestene: 85 prosent sier de mener vold er veien å gå.

De mange demonstrantene har på seg knall gule vester, fordi fransk lov krever at alle som kjører bil skal ha en slik vest i bilen.

Det er i Paris de største demonstrasjonene er. Men det er i distriktene frustrasjonen er størst.

Det er der flest er avhengige av bil.

– Vi må kjøre bil over alt, sier Valerie Casanova.

Leder av det ekstreme høyrepartiet Front National Marine Le Pen har bedt Macron om å gå av og utlyse nyvalg.

Hun får støtte av Jean-Luc Melenchon, tidligere leder av sosialistpartiet og presidentkandidat i 2017 for velgerplattformen La France insoumise (Det opprørske Frankrike).

President Emmanuel Macron går neppe av. Men hva gjør han?

Han har bedt statsministeren møte med noen av gruppene, og har åpnet for å innføre avgiftene på en annen og mykere måte.

Hva krever "de gule vestene"-bevegelsen?

De gule vestene har ingen ledere, men bevegelsen har formulert 40 krav. Blant dem er høyere skatter for store selskaper, og lavere skatter for små entreprenører, bedre isolerte hus, tak over hodet til de hjemløse, økt minstelønn til 1300 euro i måneden, flere faste ansettelser - og selvfølgelig at den annonserte økningen i avgift på bensin og diesel avlyses.