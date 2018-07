Verden

Av Christian Sandborg

Lørdag var det massedemonstrasjon mot Trumps innvandringspolitikk over hele USA.

Tusenvis av mennesker demonstrerte i protest mot president Donald Trumps innvandringspolitikk, skriver NTB.

– Dette handler om barn i bur. Dette handler om mødre som vil ha barna sine tilbake, sa den demokratiske senatoren Elizabeth Warren til den store folkemengden som hadde møtt opp i Boston.

Også i New York, Washington, San Francisco, Portland, Chicago og Minneapolis møtte flere tusen opp med skilt der det sto skrevet «Deporter Trump», «Jeg bryr meg, gjør du?», «Kjærlighet har ingen grenser» og «Stans separasjonene».

– Det er viktig at denne administrasjonen innser at dette vedtaket splitter familier, og behandler folk som mindre enn mennesker, som om de var skadedyr. Og det er ikke Guds ønske, det er ikke lov som viser kjærlighet, sa en av demonstrantene i New York ifølge New York Post.

– Det er trist, familier blir separert, barn i bur, sa en annen demonstrant i New York.

– Å se alle stå sammen for dette gjør meg emosjonell, fortsatte aktivisten.

I flere av byene ble barnegråt spilt av over høyttalere, mens andre steder var det lyden av folk som ropte «skam!» som fylte gatene, skriver NTB

Blant kravene til demonstrantene er at splittede migrantfamilier raskt må gjenforenes og at Trumps innereiseforbud, fra seks hovedsakelig muslimske land, må oppheves.

Fem arrestert

Over hele USA var det lørdag planlagt om lag 600 demonstrasjoner mot Trumps innvandringspolitikk, blant dem Dallas, El Paso og McAllen i delstaten Texas. Sistnevnte er grensebyen hvor mange migrantbarn er internert.

Politiet i Dallas opplyser at fem personer ble arrestert utenfor kontorene til ICE, etaten med ansvar for å håndheve USAs toll- og immigrasjonslover. Ifølge politiet startet demonstrasjonen fredelig, men da demonstrantene begynte å blokkere veier arresterte de fem personer som nektet å etterkomme politiets pålegg.

Demonstrerte utenfor Trumps golfklubb

Trump som tilbrakte dagen i Bedminster New Jersey, på Trump National Golf Club, unnslapp de sinte demonstrantene i Washington. Men flere demonstranter stilte opp utenfor golfklubben og ropte blant annet «asylsøkere er ikke kriminelle!».

Presidenten tydde kort tid etter til Twitter for å forsvare politikken sin.

– Når folk kommer ulovlig til landet vårt må vi UMIDDELBART sende dem tilbake, uten å gå gjennom år med rettsprosesser. Våre lover er de dummeste i hele verden. Republikanere vil ha strenge grenser og ingen kriminalitet, mens demokratene vil ha åpne grenser og er svake på kriminalitet, skrev Trump.

Kritikk

USA har fått kraftig kritikk både hjemme og ute den siste tiden, som følge av innstramninger i innvandringspolitikken i landet. Flere enn 2.300 barn av voksne som hadde tatt seg ulovlig inn i USA, har siden april i år blitt skilt fra foreldrene sine og blitt satt i egne interneringsleirer.

Trump undertegnet forrige uke en presidentordre som stanser praksisen, men 2.053 barn er fortsatt ikke gjenforent med familiene sine.

