Demonstrantene i Hongkong: – For lite, for seint

Hongkongs leder Carrie Lam kunngjorde onsdag at lovforslaget trekkes for å «dempe befolkningens bekymringer».

Forslaget åpnet for utlevering av mistenkte i straffesaker til Fastlands-Kina. Det utløste masseprotester 9. juni, og siden den gang har flere millioner innbyggere deltatt i markeringer.

I en TV-sendt tale onsdag sa Lam blant annet at de siste månedenes hendelser har «sjokkert og bedrøvet folk».

Flere uker

– For lite, for seint, skriver studentlederen Joshua Wong på Twitter.

1. Too little and too late now — Carrie Lam's response comes after 7 lives sacrificed, more than 1,200 protestors arrested, in which many are mistreated in police station. — Joshua Wong 黃之鋒 (@joshuawongcf) September 4, 2019

Han er generalsekretær i pro-demokrati-organisasjonen Demosisto, og har blitt et kjent ansikt under demonstrasjonene. Wong skriver på Twitter at Lam må møte alle de fem kravene demonstrantene har levert. I tillegg til å trekke lovforslaget krever de:

* En uavhengig gransking av politivold

* Løslatelse av pågrepne demonstranter

* Flere demokratiske rettigheter

* En slutt på å kalle demonstrantene opprørere.

Krav om at Lam må gå av er også fremmet. Protestene i Hongkong er inne i sin 14. uke, i det som har utviklet seg til en bredere demokratikamp og kamp for politiske reformer.

På appen Telegram, som demonstranter har brukt for å organisere protestene, er det flere som gir uttrykk for at gårsdagens skroting av lovforslaget ikke vil bety slutten på markeringene. Slagordet «fem krav, ikke ett mindre» sendes rundt, skriver The Washington Post.

Krever etterforskning

Særlig kravet om en uavhengig gransking av politiets framferd har blitt en viktig sak.

– Eskalerende politivold de siste ukene har etterlatt et irreversibelt arr på hele samfunnet i Hongkong, skriver Wong.

Befolkningen tror derfor ikke at skrotingen av loven er et oppriktig trekk av Lam, skriver han videre.

5. In short, Carrie Lam's repeated failure in understanding the situation has made this announcement completely out of touch - She needs to address to ALL Five Demands: STOP PROSECUTION, STOP CALLING US RIOTERS, INDEPENDENT INQUIRY OF POLICE and FREE ELECTION! — Joshua Wong 黃之鋒 (@joshuawongcf) September 4, 2019

Tik Chi-yuen, som er formann i den sentrumsorienterte politiske gruppa Third Side, er blant dem som støtter en uavhengig gransking av politiets maktbruk. Han mener Lams innrømmelser ikke er tilstrekkelige, og sier myndighetene må tilby noe mer.

Folkevalgte Michael Tien, som støtter sentralmyndigheten i Kina, sier Lams steg ikke nødvendigvis vil få en slutt på markeringene.

– Jeg tror tilbaketrekkingen kan være for sein, for denne bevegelsen har blitt noe mer, sier han, ifølge CNN.

Over 1.000 pågrepet

Mange av protestene de siste månedene har vært fredelige, men den siste tida har flere av dem utartet til sammenstøt mellom politi og mindre grupper med demonstranter.

Studenter streiket mandag i Hongkong. Foto: Tyrone Siu/NTB scanpix

Enkelte har kastet brannbomber og steiner mot politiet, som har svart med tåregass og vannkanoner.

Siden startet av juni er over 1.000 mennesker pågrepet, ifølge The New York Times.

I løpet av ett døgn forrige uke ble Joshua Wong og minst seks andre demokratiforkjempere pågrepet av politiet. Wong ble løslatt mot kausjon få timer seinere, men lovet da fortsatt kamp.

Demosisto-aktivisten Agnes Chow ble pågrepet på samme tid. Hun ble løslatt samtidig med Wong, og de to møtte pressen sammen.

Da anklaget hun myndighetene i Kina og i Hongkong for å prøve å skremme befolkningen fra å delta i demonstrasjonene.

En planlagt markering lørdag ble avlyst etter pågripelsene, men titusenvis av mennesker møtte likevel opp for å marsjere gjennom sentrum av Hongkong.

En demonstrant kaster en brannbombe mot politiet under en demonstrasjon i Hongkong søndag. Foto: Danish Siqqiqui/NTB scanpix

Sammenstøt mellom en liten gruppe demonstranter og politi fant sted seinere på kvelden.

Frykt for intervensjon

Yang Guang, talsmann for sentralregjeringens avdeling for Hongkong og Macao, har tidligere uttalt at demonstrantene har vist «tegn på terror», ifølge CNN. Avdelingen hadde ikke besvart en forespørsel fra Reuters om å kommentere onsdagens nyhet da Dagsavisen gikk i trykken.

Retorikken fra kinesiske myndigheter den siste tida har fått flere til å frykte at Kina vurderte å bruke militærmakt i Hongkong.

Hongkongs leder Carrie Lam på onsdagens pressekonferanse. Foto: Tyrone Siu/NTB scanpix

I et møte bak lukkede dører forrige uke sa Lam at hun har et svært begrenset handlingsrom for å løse krisa, ifølge lekkede lydopptak Reuters har fått tak i. Nyhetsbyrået meldte forrige uke at Kina skal ha avvist en forespørsel Lam tidligere i sommer om å trekke den kontroversielle utleveringsloven. Det hevdet flere kilder overfor Reuters.

Hongkong har delvis selvstyre, men Kina har blant annet ansvar for forsvars- og utenrikspolitikk.

