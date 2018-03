Cape Town avlyser vannkrisen

Verden



Nye prognoser viser at den såkalte «Day Zero» – dagen der byen går tom for vann – først vil inntreffe 27. august i år.

– Siden denne datoen ligger godt innenfor den normale regnsesongen, er det ikke lenger på sin plass å slå fast denne datoen uten å ta hensyn til nedbør. Day Zero kan bli fullstendig unngått i år, sier Cape Towns viseordfører Ian Neilson.

Nå er det sommer i Cape Town, der regnsesongen starter i mai.

Opprinnelig ble det spådd at kranene måtte stenges i midten av mars som følge av flere år med tørke og manglende nedbør. Deretter ble den såkalte Day Zero utsatt til april. Siden ble 4. juni valgt som dato, før man i slutten av februar forskjøv den ytterligere til 9. juli.

De stadige forskyvningene var begrunnet med at folk var blitt bedre til å spare på vannet, og at bønder har hentet større mengder vann fra private magasiner.

Kravet til innbyggerne om at de ikke må bruker mer enn 50 liter vann per person per dag, står fortsatt. Det vanker heftige bøter til dem som bruker mer vann enn dette.

Cape Towns myndigheter utreder nå både nødplaner og langsiktige prosjekter der man kan skaffe rent vann via avsalting av sjøvann, gjenbruk av vann og mer effektivt uttak av grunnvann. (NTB)