Statsminister Boris Johnson har sagt at han nekter å be EU om at brexit blir utsatt etter 31. oktober. Problemet for statsministeren er at parlamentet nettopp har vedtatt ved lov at statsministeren skal gjøre det dersom det ikke er blitt en avtale innen 19. oktober – noe knapt noen har tro på at det blir.

Parlamentet har vedtatt denne loven i rekordfart for å hindre at landet går ut av EU uten en avtale 31. oktober. Dette ble gjort før parlamentet etter planen blir suspendert mandag kveld fram til 14. oktober – et skritt statsministeren har beordret, til store protester.

Valg i november?

Dermed er spørsmålet hva statsminister Boris Johnson akter å gjøre for å unngå å be EU om en utsettelse, dersom det ikke foreligger en endret avtale i slutten av oktober. Han lovet da han ble statsminister at landet skal ut av EU uansett 31. oktober, enten det blir med eller uten en utmeldingsavtale med EU.

Johnson ønsker et valg 15. oktober, men dette har han ikke fått parlamentet med seg på, siden han trenger to tredeler og flertallet nekter å gå med på et valg da. Johnsons forsøk på dette ble nedstemt i forrige uke. Regjeringen har sagt den vil legge dette fram for avstemning igjen mandag kveld for andre gang, men forsøket er ventet å bli nedstemt igjen mandag kveld.

Opposisjonen er ikke imot et valg i seg selv, men vil ikke gå inn for det før man er helt sikker på at utvidelsen er sikret, nettopp ved at den britiske statsministeren har gått til EU og fått EU med på det innen utgangen av oktober.

De frykter et valg i oktober ville vært en felle som ender med at landet likevel går ut uten en avtale dersom ikke utsettelsen er sikret. Det er årsaken til at de har stemt imot et valg allerede midten av oktober, før exit-datoen.

Labour ønsker derimot et valg så snart utsettelsen av brexit er sikret, og det kan derfor gå mot et valg i november.

Alternativer

Så hva kan Boris Johnson gjøre? Her er noen muligheter og teorier:

*Nekte å be om en utsettelse, og dermed bryte loven. Det har vært spekulert på at Johnson vil gå så langt som å nekte utsettelse, og dermed risikere at saken går til Høyesterett. Men statsministeren vil følge loven, er nå budskapet fra kilder fra regjeringen som The Times har snakket med. Likevel utelukkes ingenting, og mange stoler ikke på det. - Ikke stol på ham, advarer Labour-ordfører Sadiq Khan i London-avisen Evening Standard.

*Gå med på å be om utsettelse. Det er dette han har sagt rett ut at ikke vil skje. Dette vil bety at han bryter løftet sitt om brexit 31. oktober, og han risikerer å miste masse støtte hos dem han aller mest ønsker å fri til: de harde brexit-velgerne. Teamet rundt statsministeren gjør nå alt de kan for å finne ut om de kan unngå dette ved å finne juridiske svakheter med loven som er vedtatt i parlamentet. Det diskuteres også om Johnson vil levere brevet om utsettelse og samtidig levere et annet brev der det presiseres at regjeringen ikke ønsker dette, skriver The Telegraph. Men dette vil være ulovlig, mener juridiske eksperter.

*Å trekke seg. Loven som er vedtatt sier at Storbritannias statsminister skal be EU om en utsettelse av brexit om ingen avtale er klar – dersom Johnson nekter å være statsministeren som gjør det, kan han trekke seg. Da må Underhuset forsøke å finne en annen statsminister å samle seg om, som er villig til å gå til Brussel og be om utsettelse.

*Stille kabinettsspørsmål. Det er vanskelig for opposisjonen å gi Johnson tillit dersom han stiller kabinettsspørsmål, og dersom Johnson blir nedstemt, vil det føre til at opposisjonen har 14 dager på seg til å finne en annen regjering – og om de ikke blir enige, kan det bli et nytt valg.

*Foreslå en ny lov for å få gjennom et valg. Siden forsøket på å få til et valg 15. oktober er blitt avvist fra Underhuset (på grunn av kravet om to tredels flertall), kan Johnson foreslå en ny lov som tilsidesetter den eksisterende valgloven med kun rent flertall. Det er usikkert om han får nok støtte til dette også.

Trakk seg

Statsminister Boris Johnson sier det fortsatt er et mål å få til en avtale i løpet av de neste få ukene, men få tror det vil skje, og mange tviler også sterkt på at det forsøkes hardt på dette. Dette var en viktig grunn til at en sentral minister, Amber Rudd, i helgen trakk seg fra regjeringen.

Johnson mener det er viktig å få brexit avklart og gjennomført så fort som mulig. Men det er ikke mulig uansett å bli ferdig med brexit, mener Irlands statsminister Leo Varadkar, som fikk besøk av Johnson i Dublin i går.

– Det finnes ikke noe slikt som «et rent brudd» eller «bare å få det gjort». Vi kommer heller bare til å gå inn i en ny fase. Hvis det blir en «no deal» vil det skape store forstyrrelser for det britiske og irske folket – ikke så mye på kontinentet. Og uansett hva som skjer må vi tilbake til forhandlingsbordet ganske raskt, sa Varadkar.

