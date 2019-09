Hardt slag mot Boris Johnson: Broren trekker seg

Kunngjøringen fra statsministerens egen bror kommer idet Det konservative partiet er i bitter strid etter utkastelser denne uka – og kommer midt i det som ser ut til å være opptakten til et høydramatisk valg i Storbritannia.

– Det har vært en ære å representere Orpington i ni år og ha tjent i regjeringen under tre statsministere. De siste ukene har jeg vært dratt mellom lojaliteten til min egen familie og hva som er i nasjonens interesse – det er en spenning som ikke lar seg løse, og det er tid for å la andre ta min rolle, skriver Jo Johnson på Twitter torsdag.

Uenig

At Jo Johnson er uenig med sin bror om brexit er ikke nytt. Jo Johnson stemte for å bli i EU i 2016, mens broren drev kampanje for å gå ut. Jo Johnson gikk av fra Theresa Mays regjering i 2018 fordi han var uenig i brexit-planen, og sa da at han ønsker en ny folkeavstemning, men gikk inn igjen som statssekretær regjeringen i sommer da broren ble statsminister.

Timingen kunne knapt vært verre for statsministeren. Partiet er i full splittelse etter at 21 konservative representanter stemte mot sin egen regjering for å bane vei for et lovvedtak om å hindre en brexit uten avtale 31. oktober – til tross for trusler fra Statsministerens kontor om at de ville bli stengt ute fra partiet om de gjorde det.

Hvilken dato?

Statsminister Boris Johnson tjuvstartet torsdag valgkampen med tur til Yorkshire, selv om det ikke er kunngjort noe valg ennå.

Alle forventer at det blir et valg om ikke lenge, men det strides om tidspunktet. Boris Johnson ba onsdag kveld parlamentet om å støtte et nyvalg 15. oktober, fordi han ikke kan akseptere at han vil bli bedt om å be EU om en utsettelse av brexit, som et flertall i Underhuset onsdag kveld stemte for.

Lovforslaget vil bli ferdigbehandlet i Overhuset fredag, og deretter sendt tilbake til Underhuset. Underhuset har sin siste dag mandag før det blir suspendert, i henhold til statsministerens egen avgjørelse.

Men Boris Johnson trenger to tredels flertall for å få støtte til et nyvalg, og fikk ikke det onsdag kveld – av strategiske grunner fra Labours side. Labour vil ikke stemme for et nyvalg så lenge det fortsatt ikke er garantert at landet ikke vil gå ut av EU uten en avtale 31. oktober. Partiet stoler ikke på at statsministeren ikke vil gå til skritt for å få landet ut av EU 31. oktober uansett.

Torsdag var det derfor fortsatt uvisst når et nyvalg vil bli holdt, og opposisjonen holdt samtaler der man diskuterte hva som er best strategi.

Om et valg skal holdes i midten av oktober, må det avklares senest mandag, før parlamentet suspenderes i fem uker. Da vil det bli holdt en ny avstemning der regjeringen ber om støtte til valg 15. oktober, ble det meldt torsdag.

