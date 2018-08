Verden

– Herman har vært utsatt for betydelig voldsutøvelse, samtidig som han sier han har det bra, sier Dahle.

Ifølge Dahle ble Reksten sendt ut av Israel onsdag morgen.

Forsvarer maktbruken

Ambassaderåd på Israels ambassade i Norge Dan Poraz forsvarer maktbruken og kaller den "minimal og akseptabel". Ifølge samboeren til en av aktivistene, Sara Bell, ble Mikkel Grüner, bystyremedlem for SV i Bergen, skutt med elektrosjokkpistol da marinen bordet skipet.

– Jeg kan ikke si detaljert hva som skjedde, siden jeg ikke var der, men når marinen advarte skipet om at de var i ferd med å bryte internasjonal lov og beordret dem til å stanse, møtte de motstand. Aktivistene var uvillige og ikke samarbeidsvillige, sier ambassaderåden til Dagsavisen.

– Aktivistene var alle ikke-voldelige. Hvorfor er det da nødvendig å bruke vold?

– Ja, jeg kan bekrefte at de ytte ikke-voldelig motstand. Men det er også motstand. Hvis du skal gjennomføre en aksjon, slik den israelske marinen skulle, så må du gjøre noe for å få bukt med motstanden. Derfor brukte de minimal og akseptabel bruk av makt. Ingen av aktivistene hadde behov for legehjelp, det kan jo kanskje si noe om maktbruken, sier Dan Poraz.

Kårstein

Aktivistene på båten Kårstein har som mål å sette søkelys på den elleve år lange blokaden av Gaza. Poraz sier blokaden er helt nødvendig for Israels sikkerhet, men at alle i Israel ønsker bedre levekår for befolkningen på Gazastripen.

– Målet med blokaden er å hindre Hamas fra å smugle inn våpen som kan bli brukt mot Israel. Det er det eneste målet. Men vi ser at Hamas fortsatt får smuglet inn våpen, raketter avfyres stadig mot Israel. Det er også i Israels interesse at sivilbefolkningen på Gaza får bedre levekår, sier Poraz.

Det er debatt i Israel om andre måter å håndheve blokaden på, blant annet ved hjelp av en havn på Kypros eller bygging av en kunstig øy utenfor Gaza. Men å oppheve blokaden så lenge Hamas sitter med makten, er ikke aktuelt sier Poraz.

Israel hevder de har rett til å stanse forsøk på å bryte blokaden, og fikk støtte for dette i en rapport fra 2011. Det er imidlertid stor uenighet rundt tolkningen av internasjonal lov på dette feltet, og normalt har ikke stater rett til å stanse båter i internasjonalt farvann, slik Israel gjorde med Kårstein søndag.

