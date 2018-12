65.000 i gatene i storstilt klimamarsj

Av Heidi Taksdal Skjeseth og NTB

Titusenvis av mennesker deltok søndag i en protestmarsj gjennom Brussel gater med krav om strengere krav for utslipp av klimagasser.

Ifølge belgisk politi deltok om lag 65.000 mennesker i klimamarsjen, som passerte EU-hovedkvarteret i den belgiske hovedstaden.

Marsjen ble holdt samtidig som den internasjonale klimakonferansen COP24 åpnet i Katowice i Polen, der delegater fra nesten 200 land skal forsøke å få på plass et regelverk for gjennomføring av Parisavtalen.

Møtet i Polen er det viktigste siden Parisavtalen kom på plass i 2015, sier CICERO-forsker Steffen Kallbekken til Dagsavisen.

- Dette er det viktigste møtet siden Paris i 2015. Parisavtalen gir oss et rammeverk, men det rammeverket må fylles med konkret innhold. Et godt regelverk er avgjørende for at partene skal ha tillit til hverandre, for at det skal være mulig å forstå hva landene har lovet å gjøre, og for å kunne se om løftene etterleves, sier Kallbekken.

Lørdag demonstrerte også tusenvis av mennesker i Tyskland, for å få en slutt på den svært ødeleggende kullproduksjonen.

Det viktigste målet

Samtalene i Katowice varer i nesten to uker fram til 14. desember.

I forkant av klimakonferansen oppfordret FN-sjef António Guterres verdensledere til å trappe opp innsatsen for å nå målene i Parisavtalen.

Guterres, som selv skal være til stede på konferansen, oppfordret før helgen verdensledere til å vise ambisjoner og lederskap for å møte klimautfordringene verden står overfor.

– Lederskap er å forstå at Parisavtalen er det aller viktigste målet, sa Guterres.

Parisavtalen ble vedtatt 12. desember 2015. Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Men disse målsettingene forutsetter raske kutt i klimautslippene. Innsatsen må tredobles hvis Paris-målene skal nås, har FNs miljøprogram UNEP advart i en fersk rapport