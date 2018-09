Innenriks

Av Iselin Stalheim Møller og Tor Sandberg

Da skolen startet opp etter sommerferien møtte ikke Thunberg opp. I stedet har hun siden sittet foran den svenske Riksdagen i Stockholm i streik for klimaet. Det har fått stor oppmerksomhet både i Sverige og internasjonalt. Nå gjør Natur og Ungdom dette til også et norsk anliggende.

Klokka 12 i morgen innleder skoleelever blant annet i Oslo, Molde, Haugaland og Tromsø en skolestreik som varer ut dagen.

– Vi sier som Greta Thunberg. Ettersom de voksne driter i framtida vår, så gjør vi det også! Vi oppfordrer unge til å streike fra skolen for å få politikerne til å ta klimakrisa på alvor, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

Les også: – Sossarna må si unnskyld for 30 år med høyrepolitikk

– For å bygge opinion

Thunberg blir sittende foran Riksdagen fram til valgdagen i Sverige søndag. Hva som skjer etter det vet hun ikke ennå.

– Jeg tror jeg drar tilbake til skolen. Men klimaengasjementet forsvinner ikke selv om streiken er over. Nå tar jeg dette først. Fredag skal det komme mange flere mennesker hit og lørdag skal det være en demonstrasjon. Og søndag er det jo valg.

– Hvordan tror du det kommer til å gå?

– Jeg gjør ikke dette for å få et bestemt valgresultat, men for å bygge opinion om klimaspørsmålet.

Thunberg er ikke lenger alene foran Riksdagen. Flere titall unge og voksne streiker nå med henne for klimaet. At også norske elever skal streike i solidaritet gjør henne glad.

– Det er jättekul, så klart. Jo mer det prates om dette jo bedre er det. Alt som kan løfte klimaspørsmålene er bra, sier hun med et lite smil.

– Hva var det som fikk deg til å gå ut i streik?

– Det var ingen som gjorde noe selv om vi vet at klimaet er vårt viktigste spørsmål.

– Hva bør vi gjøre?

– Først må krisen behandles som en krise. Når den bevisstheten slår inn må folk forstå hva som må gjøres.

– Tror du det at du sitter her og oppmerksomheten om det, har fått politikerne til å tenke seg om?

– Jeg tror ikke politikerne har endret seg. De som ikke er innforstått med problematikken blir ikke det av at en jente sitter utenfor Riksdagen. De må lese seg opp.

Det har Thunberg selv gjort. Klimaengasjement ble vekket for flere år siden, da hun var 11-12 år og lærte om miljøforsøpling og klimaendringene på skolen. Urolig over det hun hørte begynte hun å lese, og jo mer hun lærte jo større ble engasjementet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Slutt på fly og kjøtt

Thunberg fikk hele familien med på å bry seg om klimaet og legge om livsstilen for klimaet. Foreldrene til 15-åringen, operasanger Malena Ernman og skuespiller Svante Thunberg, er kjendiser i Sverige, og sammen har familien skrevet den personlige boka «Scener ur hjärtat» om familien, sine egne kriser og klimakrisen.

– Klimaproblemer krever at vi egentlig endrer på alt, våre vurderinger, vår livsstil, vår hverdag, våre prioriteringer, hva vi ser på som framgang og motgang, uttalte Svante Thunberg til avisa Dagens Nyheter da boka kom ut i august.

Datteren hans har nå sluttet å fly, spiser ikke lenger kjøtt eller meieriprodukter og har innført shoppestopp. Familien har byttet ut dieselbilen med elbil, skaffet seg solceller på taket og dyrker sin egen mat. 15-åringen synes ikke det var vanskelig.

– Det var ikke et offer. Jeg brydde meg ikke om de tingene. Jeg trenger ikke fly, det er bare luksus. Det er ikke nødvendig for meg.

Saken fortsetter under bildet.

Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom. Foto: Natur og Ungdom

– Leie av prat

Også Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom er opptatt av fly og biler. Blant miljøorganisasjonens krav er stans i all motorvei- og flyplassutbygging, til klimaets beste.

– Hvorfor er det nødvendig med en skolestreik for klimaet?

– Denne sommeren har man virkelig merket konsekvensene av global oppvarming, også her i Norge. Dette er bare en forsmak på framtiden hvis vi ikke gjør endringer i politikken nå. Vi er leie av at politikerne bare prater, men aldri gjør noe. Vi krever klimahandling nå, svarer Eiterjord.

– De må gjøre alvor av alle festtalene om vår tids største utfordring og sette i gang med å faktisk kutte utslipp. Vi krever også at oljen blir liggende og at vi i stedet for nye motorveier og rullebaner får en satsing på klimavennlige jobber og kollektivtransport.

Eiterjord tror tomme klasserom kan få positiv effekt.

– Alle store samfunnsendringer har på forhånd virket usannsynlige, men om mange nok mobiliserer tror jeg vi kan minske klimaendringene.

Kommentar: Kaos i nord og kaos i sør

Skolestreiken

* Natur og Ungdom (NU) oppfordrer unge til å streike for klimaet fra klokka 12 fredag.

* Så langt er det klart at det blir skolestreik i Oslo (med arrangement utenfor Stortinget), Molde, Haugalandet, Tromsø, samt i Finnmark, men det kan bli aksjonert også andre steder i landet.

* NUs medlemmer er i alderen 13 til 18 år. Under streiken i Molde vil dessuten medlemmer av Sosialistisk Ungdom delta. NU oppfordrer også sine medlemmer til å invitere venner og bekjente til å streike sammen med seg.

* Det å delta i en politisk streik er gyldig fraværsgrunn, påpeker NU, men dette praktiseres ulikt fra skole til skole.