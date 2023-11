Styrket krone, men fortsatt høy prisvekst

Prisveksten i Norge steg i oktober til 4 prosent, en vekst på 0,7 prosentpoeng fra måneden før.

Og i kjølvannet av inflasjonstallene, har kronen styrket seg med rundt fem øre mot euroen, og én euro koster fredag morgen 11,91 kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Mot dollaren har kronen også styrket seg. Den amerikanske valutaen handles fredag morgen for 11,17 kroner.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank påpeker at vi ser en oppgang i samlet inflasjon.

− Den er litt vanskelig å anslå, fordi energiprisene svinger mye. Den var nede på 3,3 på forrige måling og nå er den oppe på 4 prosent. Kjerneinflasjonen økte fra 5,7 til 6 prosent. Både samlet inflasjon og kjerneinflasjon var dermed høyere enn ventet, sier Knudsen.

− Det som er mest bekymringsfullt, er den underliggende inflasjonen som nå stiger til seks prosent igjen, understreker han.

Knudsen mener at inflasjonstallene er en kalddusj for oss som håper på at vi er på rentetoppen nå, for dette øker sannsynligheten for ny renteheving i desember.

− Men det er fortsatt en nedkjøling i norsk økonomi, og det kommer enda et inflasjonstall før neste rentebeslutning i Norges Bank, så det blir veldig spennende å følge med framover. Inflasjonsfaren er ikke over ennå, selv om det har vært en god del tegn på at vi er på rett vei, sier sjeføkonomen.

