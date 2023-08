Kvalitet fra Sør-Afrika

Gabriëlskloof, som holder til i Botrivier i Sør-Afrika, ble stiftet i 2001 av Bernhard Heyns. I dag drives eiendommen av datteren Nicolene og mannen Peter-Allan Finlayson. Sistnevnte står også bak anerkjente Crystallum Wines som har spesialisert seg på fabelaktige viner laget av pinot noir og chardonnay.

Når det gjelder vinene hos Gabriëlskloof har disse fått et stort kvalitetsløft etter at Finlayson overtok som vinmaker i 2014. Blant annet ble det slutt på bruk av nye eikefat og unødvendige tilsetninger. Nytt på polet er to viner i serien «The Landscape Series», Gabriëlskloof Magdalena Semillon og Gabriëlskloof Elodie Chenin Blanc som begge er inne i 2022-årgangen. Begge er konsentrerte og mineralske og byr på svært høy kvalitet. Drikk dem til stekt eller grillet fisk eller til lyst kjøtt.

Blant ukens viner er også Villa Cafaggio Chianti Classico og Tyler Fiddlestix Estate Pinot Noir 2021. Førstnevnte har nylig kommet inn på polet i 2020-årgangen og er et strålende chiantikjøp med tanke på høy kvalitet og hyggelig pris. Justin Tyler Willett har spesialisert seg på California-vin med burgundersk stil, og hans nye Fiddlestix Estate Pinot er en fabelaktig og balansert, men ganske så dyr pinotvin.

---

11223901 Gabriëlskloof Magdalena Semillon 2022 (Western Cape, Sør-Afrika) kr 369,90 (91 poeng) (BU)

Middels kraftig gulgrønn farge og lukter av sitrus og fersken sammen med lyse blomster og mineraler. Har nokså bra konsentrasjon og smaker av sitrus og fersken sammen med godt mineralpreg før den runder av med herlig syre.

---

---

11224001 Gabriëlskloof Elodie Chenin Blanc 2022 (Western Cape, Sør-Afrika) kr 369,90 (91 poeng) (BU)

Middels kraftig gulfarge og lukter av gult eple, sitrus, fersken og mineraler. Har bra konsentrasjon og smaker av sitrus og eple sammen med nydelig mineralpreg før den avslutter med super syre.

---

---

1197301 Villa Cafaggio Chianti Classico 2020 (Toscana, Italia) kr 219,90 (88 poeng) (BA)

Har middels kraftig rødlilla farge og lukter av forsiktig utviklet kirsebærfrukt sammen med tre og lær. Bra konsentrasjon og smaker av mørke og syrligsøte kirsebær og noe fat. Avslutter med en del tannin og finfin syre.

---

---

15764001 Tyler Fiddlestix Estate Pinot Noir 2021 (California) kr 879,90 (94 poeng) (BU)

Lys rødlilla farge og lukter av syrligsøte kirsebær og jordbær sammen med forsiktig fatpreg. Har meget bra konsentrasjon og smaker av myk og mørk pinotfrukt sammen, med nydelig integrert eik før den avslutter med noe tannin og super syre.

---

---

Ukens anbefaling:

8052401 Cono Sur Bicicleta Syrah 2021 (Chile) kr 112,90 (83 poeng) (BA)

Samtlige av vinene til Cono Sur er gode kjøp på polet. Det gjelder også denne rødvinen laget av syrah. Har nokså kraftig rødlilla farge. Lukter av mørk og søt kirsebærfrukt sammen med krekling, urter og litt fat. Bra konsentrasjon og smaker av mørke bær, urter, krydder og noe fat før den runder av med litt tannin og helt grei syre. Server den gjerne litt avkjølt og passer til det meste av grill og sommermat.

---