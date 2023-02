Digg fra Dourodalen

Dourodalen er først og fremst kjent for produksjon av portvin, skjønt det lages også meget gode røde og hvite viner i området. Pedro Coelho er mannen bak vinprodusenten Pormenor Vinhos, og den første vinen så lyset i 2013. Filosofien er at vinen lages i vinmarken og at det skal skje minst mulig med den i kjelleren. På eiendommen dyrkes det hvite og røde tradisjonelle druer fra gamle vinstokker som er plantet på høytliggende vinmarker. Pormenor Branco og Pormenor Tinto var nyheter på bestillingsutvalget i januar og begge er meget gode kjøp. Den hvite har middels fylde og smaker av sitrus og syrlige eple sammen med salte mineraler. Den røde har bra fylde og smaker av mørk og myk bærfrukt sammen med forsiktig fatpreg.

Blant ukens viner er også Hattingley Valley Classic Reserve Brut. Den er en av de mange svært bra musserende vinene som har kommet fra England de siste årene – og dette er en vin som hamler godt opp med tilsvarende viner fra Champagne i samme prisklasse.

Anbefales må også Saladini Pilastri Rosso Piceno 2021, en meget god italiensk billigvin som er inne på polets basisutvalg.

15074101 Pormenor Branco 2020 (Douro, Portugal) kr 179,60 (87 poeng) (BU)

Har middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus sammen med eple og en god del mineraler. Er middels fyldig og smaker av sitrus sammen med syrlig eple og salte mineraler før den avslutter med herlig syre.

15074201 Pormenor Tinto 2019 (Douro, Portugal) kr 219,80 (88 poeng) (BU)

Nokså kraftig rødlilla farge. Lukter av mørke bær, lær og tre sammen med mineraler. Har bra konsentrasjon og smaker av mørke og modne bær sammen med noe fat. Avslutter med noe tannin frisk og god syre.

10157601 Hattingley Valley Classic Reserve Brut (England) kr 300 (89 poeng) (BU)

Middels kraftig gulfarge og lette og fine bobler. Lukter av eple og sitrus sammen med bakst og kalkaktige mineraler. Er lett og delikat i smaken der det går i eple og sitrus og bakst før den runder av med herlig syre.

4446501 Saladini Pilastri Rosso Piceno 2021 (Marche, Italia) kr 145 (84 poeng) (BA)

Middels kraftig rødlilla farge. Lukter av røde bær og krydder sammen med noe mineraler. Har middels fylde og smaker av røde bær, urter og krydder. Avslutter med forsiktige tanniner og meget bra syre.

Ukens anbefaling:

11555801 Spy Valley Sustainably Crafted Sauvignon Blanc 2022 (Marlborough, New Zealand) kr 159,90 (85 poeng) (BA)

Dette er en av de mange og bra billigvinene som er laget av sauvignon blanc-druen på New Zealand. Har lys gulfarge og lukter av sitrus, solbær, tropisk frukt og urter. Er lett og delikat i smaken der det går i sitrus og solbær sammen med tropisk frukt og urter. Er frisk og god i avslutningen. Drikk til sjømat og reker. Er også god til asparges.

