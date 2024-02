Ekspertens reiseanbefalinger for 2024: – Det er helt fabelaktig

I uke 13 er det tid for påske, og tall fra Virke viser at en av tre planlegger påskeferie. Hvis du er en av dem, er reiselivsekspert Odd Roar Lange klar på hvor ha ville reist:

– Jeg ville sagt Norge. Påskeferie i Norge er noe for seg selv, og nordmenn er noe for seg selv. Mange vil til fjellet, og Turistforeningens tilbud er veldig bra. Men vel så fint er det å dra til sjøen på den tida, å komme seg ned i lavlandet for den som ikke vil på ski, sier Lange til Dagsavisen.

– Det er superfint, det begynner å bli lyst, fuglene er tilbake og det er yrende liv i fjæra.

Lange tenker på hele Kyst-Norge, selv om våren nok har kommet en del lenger i sør enn i nord på det tidspunktet. Strendene ved Jæren og på Sørlandet, men også turer ut til øyene, er blant anbefalingene.

– Naturen ser helt annerledes ut på den tida på året. Jeg vil slå et slag for kystområdene i påska.

Også Jæren har strender å by på, og mange av dem er populære blant surfere. (Ines Margot Zander/Dagsavisen)

Virkes tall kan tyde på at vi er mange som tar påskeferien i eget land; 80 prosent av dem som sier de skal ta ferie, har Norgesferie som plan. For de resterende 20 prosentene som vil ut av landet, troner Spania øverst på lista over hvor vi vil reise.

– Et eventyr

Lange ser mot de typiske storbyferiene hvis man skal ut av landet i påska. Gjerne litt sør i Europa med mer vår og vårstemning. Det kan være byer som Nice, Cannes og andre steder på Den franske rivieraen.

– Det er vårstemning og det har blitt liv på uterestaurantene. Man reiser sommeren litt i møte, og det er deilig. Det er relativt kort reisevei for nordmenn.

Etter Spania er det Sverige, Danmark og Storbritannia mange ser til hvis de vil utenlands i påska. Lenger ned på Virkes liste kommer andre land i Sør-Europa, som Italia og Frankrike. Men Lange vil også slå et slag for Marrakech i Marokko for dem som vil ha litt mer varme.

– Det er veldig fint på den tida av året, med god temperatur. Marrakech er som å reise inn i en filmkulisse; gamlebyen er like fin som man har sett på film og bilder.

Marrakech i Marokko kan være en flott påskedestinasjon for nordmenn. (JCOLL/Getty Images/iStockphoto)

Og gamlebyen er «tingen» hvis det blir Marrakech-påske, men Lange nevner også Atlasfjellene, som ligger en times tid unna. Fjellkjeden går gjennom Marokko, Algerie og Tunisia og er 2000–3000 kilometer lang.

– For en påskeferie, som typisk er fra onsdag til søndag, så er det nok å være i området i gamlebyen og rundt i Marrakech by. Dagene flyr.

Odd Roar Lange anbefaler å bo i en klassisk riad hvis turen går til Marrakech. (agafapaperiapunta/Getty Images)

Lange anbefaler å bo i en riad, et tradisjonelt marokkansk hus med en indre hage og gårdsplass.

– Det er en dør i en vegg, og så kommer du inn til et lite eventyr. Det er helt fabelaktig. Jeg var der i fjor, og jeg lot være å veksle tilbake til norsk valuta. Det er sjelden jeg gjør det, men jeg tenkte at hit må jeg tilbake.

Ikke dra hit

Audun Pettersen, som er bransjedirektør reiseliv i Virke, har tidligere sagt til Dagsavisen at reiser til Málaga, Las Palmas på Kanariøyene, Alicante og Barcelona er mest populære i år.

Hvis du er en av dem som har peilet deg inn på disse områdene, vil Lange advare mot å reise dit i sommerferien. Forklaringen er enkel:

– Med stor sannsynlighet kommer det til å bli hetebølge også i år. Det er vanskelig å vite når og hvor det vil slå inn, og bestiller man lang tid i forveien har man malt seg litt inn i et hjørne. Man mister frihet til å velge. Så jeg ville ventet helt til slutt og se på restplasser hvis man absolutt skal dit.

– Det er all grunn til å advare at det kommer til å bli hetebølge også i år; opp mot 40 varmegrader, skogbranner, trøbbel for de fastboende og trøbbel for gjestene.

Odd Roar Lange på plass i Marrakech, en by han er klar på at han vil tilbake til. (Odd Roar Lange)

Lange selv skal til Mallorca, men sier han har valgt seg ut mai, heller enn å vente til juni, juli og august.

– Det gjelder både Spania, Frankrike, Italia og Hellas.

Tusenvis av brannmannskaper kjempet sommeren 2023 mot flammene flere steder rundt Middelhavet. Det brant ikke bare i Hellas, men også Italia, Spania, Algerie, Tyrkia, Kroatia, Korsika og Portugal. En langvarig hetebølge i flere land sør i Europa, kombinert med tørke, bidro til å spre flammene. Som Dagsavisen skrev da, har klimaforskere vært klare: skogbrannene vi har sett flere steder er en del av ansiktet til klimaendringene.

Men dra hit

Lange sier at der nordmenn tidligere dro til Spania, eller Syden som man gjerne kalte det, fordi det var uberørt, autentisk, god temperatur og gjerne billig, må vi nå tenke annerledes.

Så hvor vil han heller anbefale at reiselystne nordmenn tar turen? Svaret er lenger nord i Europa.

– Vi må bli flinkere til å velge andre reisemål. De fleste av oss vil ha sol og varme, og jeg skal ikke undervurdere gleden av sol og badeferie. Da vil jeg peke på Albania og Montenegro, to veldig spennende og lett tilgjengelige land.

Albania kan tilby mange strender til bade- og solglade nordmenn, og andre. Her fra Det joniske hav, altså den delen av Middelhavet som ligger mellom Italia, Albania og Hellas. (j-wildman/Getty Images/iStockphoto)

Går du for Montenegro, sier Lange at han ville fløyet til Dubrovnik i nabolandet Kroatia. Så videre derfra med bil eller buss.

– Jeg ville tatt en rundreise. Mange nordmenn vil kjenne igjen Norge – med fjorder og fjell, små landsbyer og litt større byer. Det er lett for nordmenn å falle til ro der. Folk er glad i turister, og nordmenn er populære. De vet at vi er hyggelige, oppfører oss bra og legger igjen mye penger. Vi er drømmegjesten.

Byen Sveti Stefan i Montenegro. (vovashevchuk/Getty Images/iStockphoto)

Vil du til Albania og slappe av i en badeby, er Düress Langes anbefaling. Byen ligger ved Adriaterhavet, 33 kilometer vest for hovedstaden Tirana. Düress kan i tillegg til strandliv skilte med lang historie. Byen har fortid som gresk koloni, før romerne tok over. Seinere har en rekke andre styrt, før Düress i 1913 ble tildelt Albania og var landets hovedstad til 1920, ifølge Store norske leksikon.

– Dra litt på oppdagelsestur, ta det litt med ro, snakk med lokalbefolkningen. Finn ut hvilken kafé de går på, og sett deg der. Det er trikset uansett hvor du drar, sier Lange.

Han nevner også Polen som en god sommerferie-kandidat, men som mange glemmer.

Må bli bedre

Selv om mange nordmenn har vært mye ute på tur, mener Lange at vi må bli bedre til å forberede oss på at ting kan gå galt når vi er ute på reise. Han understreker at det ofte går bra, men plutselig kan en flystreik på kort varsel, vær og klima, bli en strek i regningen.

– De som er godt forberedt og har en plan b, lykkes ofte.

Hvis feriebudsjettet er lagt og reisemålet er valgt, er det mange som kanskje lurer på når de burde bestille årets ferie. Også her har Lange tips: Hvis det er viktig for deg å komme til et bestemt sted, er det lurt å bestille tidlig. Eller å vente helt mot slutten og se på ledige restplasser. Men da må man gjerne være mer fleksibel.

– Og så kommer det alltid en kampanje rett etter hver ferie. Så bruker du påska til å drømme deg til Syden, er det lurt å vente til uka etter med å bestille.

