Svar på Dagsavisen-quiz 22. desember

1. Hvem har skrevet boka «I mørket er alle ulver grå», som også er filmatisert? Gunnar Staalesen

2. Hva slags type kraftverk, som var det første i sitt slag, ble åpnet på Tofte i Hurum i 2009? Saltkraftverk

3. I hvilket fylke ligger ligger Meråker kommune? Trøndelag

4. Hvilke kjenningsbokstaver har biler fra Polen? PL

5. Hvilken art i hundefamilien heter Vulpes vulpes på latin, er ikke særlig selskapelig anlagt, og jager ikke i flokk? Rev

6. Hvilken Hollywood-skuespiller hadde Jack Nicholson et 17 år langt forhold til, noe som tok slutt i 1990 etter at det ble klart at han ventet barn med en annen? Anjelica Huston

7. Hvilken sykdom skyldes mangel på C-vitaminer? Skjørbuk

8. Fra hvilket land kommer bandet Kaizers Orchestra? Norge

9. Hvilken viktig ingrediens inneholder sausen som kalles sandefjordsmør, i tillegg til smør og persille? Fløte

10. Hvor levde moafuglen? Den levde på New Zealand, men er nå utdødd

