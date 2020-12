Svar på Dagsavisen-quiz 14. desember

1. Hvem tok OL-gull på 1000 meter K-1 padling i London i 2012? Eirik Verås Larsen



2. Hvilket dyr utgjør omtrent 95 prosent av dietten til ulver i Skandinavia? Elg



3. I hvilket land er Luanda hovedstad? Angola



4. Hvem bokset Mike Tyson mot da han ble diskvalifisert for å ha bitt av motstanderen en del av øret? Evander Holyfield



5. Hvilket land grenser Det kaspiske hav til, i tillegg til Russland, Kasakhstan, Turkmenistan og Aserbajdsjan? Iran



6. Hva slags spiller er en back? En forsvarsspiller i bakerste rekke i lagidretter (som håndball, fotball o.l.)



7. Hva hadde man fortsatt rasjonering på i Norge i 1952, noe som gjorde at folk dro til Sverige og kjøpte det for 1,75 kr kiloen? Sukker



8. I hvilket land ligger restene av oldtidens mektige Kartago? Tunisia



9. Hva heter tegneserien hvor Jerry Scott og Jim Borgman forteller om en tenåring og foreldrene hans? Zits



10. Hvilken blomst har Lunner i kommunevåpenet? Liljekonvall

