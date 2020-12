Svar på dagens Dagsavisen-quiz 4. desember

1. Hva er Ovnsrøret i "Mormor og de åtte ungene"? En hund (en dachs)



2. Hva får du i koppen hvis du på kaffebar bestiller en cortado? Espresso med litt melk



3. I en konkurranse i Aftenposten i 1923 om beste norske oversettelse av et engelsk ord, vant en leser 50 kroner for sitt forslag «rundtelefonering», hva var det engelske ordet? Broadcasting



4. Hva slags hårfrisyre, eller mangel på sådan, har ofte de som med et slanguttrykk kalles "Chelsea girl"? Skinhead



5. I hvilken barne-TV-serie om noen figurer, som kommuniserte ved hjelp av plystrelyder, var Ingebrigt Davik forteller på 1970-tallet? Romlingane



6. Hva produserer Bache Gabrielsen i Frankrike? Konjakk



7. Hva heter hovedstaden i Canada? Ottawa



8. Hvor sitter kroppsdelen som er oppkalt etter en gresk sagnhelt? Bak på beinet, nederst, akilles er senen mellom leggmuskelen og hælbeinet



9. Hvor i Innlandet kommer en ringbygging fra? Ringebu



10. Hvilket yrke hadde Knut Gribb? Politidetektiv

Tilbake til mer quiz

Mer hjernetrim: Kryssord, sudoku og spill