Den unge VIF-profilen opplevde tidenes sesong med VIF da de vant både serie og cup for første gang i fjor.

– Jeg ønsker å utvikle meg enda mer og ta det neste steget. I fjor var en egen fase, mens i år blir en ny fase hvor man kanskje får spille litt mer, sier Ildhusøy til TV 2, som bragte nyheten først.

Kanalen skriver at avtalen blir offentliggjort i løpet av kort tid, og 19-åringen signerer en ettårskontrakt med lanets beste kvinnelag.

– Vålerenga er en kjempefin klubb, men det handler om å ikke binde seg for lenge når man er så ung. Jeg synes vi endte på en god løsning, sier hun.

Ildshushøy har tatt nye steg under den danske treneren Jack Majgaard og laget skal ut i mesterliga mot Brøndby allerede i neste måned. Derfor var det viktig at avklaringen kom nå.

I følge TV2 har flere utenlandske klubber har meldt sin interesse for stortalentet i løpet av høsten. Dialogen rundt ny kontrakt med Vålerenga har pågått over lang tid, og etter det TV 2 kjenner til ga Ildhusøy et endelig nei til klubbens tilbud om kontraktsforlengelse i desember.

Benfica i Portugal skal ha vært mest aktuell, men koronasituasjonen i verden har gjort det mest trygt å bli hjemme.

Bizet Ildhushøy har en rekke aldersbestemte landskamper og ble innkalt til sin første A-lagssamling i fjor.