Synne Jensen forlenget med VIF

Kontrakten varer ut 2022-sesongen, opplyser VIF i en pressemelding.

– Jeg er glad for å ha signert en ny kontrakt med Vålerenga. Det er en spillergruppe med mange gode og hardtarbeidende spillere. Året 2020 med «The Double» var en stor prestasjon og også noe å bygge videre på. Jeg er klar for å bli enda bedre i Vålerenga-drakta, og at vi sammen blir et enda sterkere lag neste sesong, sier angrepsspilleren.

Jensen sto for sju mål og fem målgivende pasninger på 24 kamper i fjorårssesongen som endte med serie- og cupgull.

Den hurtige angriperen står med 24 landskamper og fire mål for Norge. Den første kom mot New Zealand i 2014, mens den siste var mot samme lag i mars i fjor.

Jensen kom til Vålerenga før 2020-sesongen og har tidligere vært i klubbene Gjelleråsen, LSK Kvinner, Grei, Kolbotn, Stabæk, Røa og tyske Wolfsburg.