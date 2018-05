Sport

Det er tre dager siden Vålerenga slet seg gjennom en tøff cupkamp mot Skeid. I ettermiddag har han likevel uthvilte bein mot Sandefjord.

Mange fikk hvile

– Vi må fordele belastningen så godt vi kan. Vi hadde alle de beste tilgjengelige mot Skeid, men vi benyttet ikke alle. Fornuftig rullering i denne fasen er viktig, sier Ronny Deila til Dagsavisen.

Nå har laget sju kamper på rad uten nederlag, men hele VIF-miljøet ønsker seg flere trepoengere i serien.

Mot to antatte bunnlag, Sandefjord i dag og Stabæk 16. mai, ser alle mulighetene til å få et løft på tabellen.

Denne uka viste at nivået i Eliteserien og divisjonene under ikke er all verden. Fem topplag røk ut av cupen.

Eneste uten hjemmeseier

– Disse cupkampene er spesielle og for vår del handler det bare om å komme seg videre, sier Deila, som hadde lett trening med laget i går etter at spillerne hadde fri dagen etter 2-1 seieren over Skeid.

Sandefjord er eneste lag uten hjemmeseier i årets serie, og vikartrener Geir Ludvig Fevang må ty til fjoråret for å minne om mulighetene. Sandefjord vant begge kampene mot VIF, både på Ullevaal og hjemme.

Magnus Lekven er tilbake i troppen etter skade, det er også Ivan Näsberg etter soning av rødt kort. Han spilte cupkampen mot Skeid.