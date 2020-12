Vålerenga mister forsvarsspiller: – På tide med et nytt karrieresteg

– Jeg signerte for Vålerenga med bakgrunn i ambisjonene om å bli best i Norge. I fjor ble det to sølv og i år ble det to gull – jeg kunne ikke vært mer stolt. Tiden i klubben og i Oslo som by har vært fantastisk, men nå var det på tide for meg med et nytt karrieresteg, sier Waldus til Vålerengas nettsted.

28-åringen reiste onsdag til Australia. Sesongen der sparkes i gang 28. desember. Hun har tidligere spilt for Western Sydney Wanderers.

– Maruschka har bidratt i gruppa med en profesjonell tilnærming til treningshverdagen og ikke minst solid duellstyrke i begge bokser. Vi ønsker henne alt godt og lykke til videre, sier sportssjef Eli Landsem.

Waldus signerte for Oslo-klubben i mars 2019 og fikk 42 kamper for blåtrøyene. I 2018 spilte hun for Avaldsnes.