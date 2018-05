Vålerenga med ett mål og to matchvinnere

Sport

VALLE (Dagsavisen): Oslos 16. mai-fest endte med tre glade poeng til Vålerenga, men det så ut som hjerteinfarktet var nær for mange i et mareritt av en annen omgang. For mens Vålerenga bød opp til dans før pause, så de ut som de gikk over til 17. mai-tog-tempo etter hvilen. Tre ganger kom Stabæk alene med Adam Larsen Kwarasey, men VIFs omstridte keeper viste duellstyrken en mot en og reddet nasjonaldagen for hardt prøvede VIF-supportere.

Stabæks rødruss Ola Brynhildsen mente han ble snytt for straffespark og fikk følge av ekspertisen. - Soleklar straffe, var dommen fra Kjetil Rekdal i Eurosport.

Først på overtid fikk Vålerenga avgårde noen avslutninger som luktet krutt, men skuddene til Felix Horn Myhre og Felipe Carvalho ble reddet og gikk utenfor.

Etterpå sang hele laget og trenerapparatet foran VIF-supoorterne. Lettelsen var betydelig. Drøyt 11.000 tilskuere fikk i hvert fall se en kamp som levde helt inn.

– Kampen ga et speilbilde av hvor vi står. En herlig 1. omgang, mens vi sliter etter. Men vi jobber seieren inn og det er jeg stolt over selv om alle kan se at vi har mye å jobbe med. Nei, vi er ingen gullkandidat i år, sa en ivrig Ronny Deila i pressesonen etter kampen der han også hadde en forelesning om forventningspresset og medietrykket rundt VIF.

Profilene sto fram

Vålerenga har akkurat nå to store profiler. Toppscorer Sam Johnson (sju mål) og stopperbautaen Felipe Carvalho.

Og det var denne duoen som sørget for ledermålet etter et snaut kvarter. Ingen kan slå lengre langpasninger enn Carvalho, denne var i tillegg presis.

Og Sam Johnson viste det som er forventet av en toppscorer. Å score alene med keeper. Men han kom ikke i posisjon gratis, han måtte først vinne duellen med Daniel Granli ved bruk av både muskler og fart. Og alene med keeper Sayouba Mande, en kar som er god en mot en, kom skuddet akkurat i det tidelet keeper ikke ventet det.

Felipe Carvalho fikk assisten, og han viste igjen hvilket spekter han har å spille på. Vanvittig sterk i duellene. Men samtidig kan han levere de mest oppsiktsvekkende feilpasninger.

To omganger

Men dette var et Vålerenga-lag som virket (før pause) fordi Abdi Ibrahim og Magnus Lekven tok hånd om midtbanen der kaptein Daniel Fredheim Holm nå er sendt ut på kant. Det mest overraskende denne kvelden var at han bommet kapitalt på to innlegg i gode posisjoner. Helt utypisk en Daniel Fredheim Holm i form.

Vålerenga skapte fem sjanser i denne omgangen, mens Stabæk aldri kom seg bak Vålerengas forsvarslinje. Ola Brynhildsen var nærmest og viste sin kjappe evne til å avslutte da han skjøt hardt fra 17 meter, hårfint utenfor. Den tviler vi på om Adam Larsen Kwarasey ville tatt.

Etter pause beviste han sine kvaliteter etter at Vålerenga av ubegripelige årsaker ga fra seg initiativet.

Motvinden kom

For da det begynte å blåse (!) på Intility arena, ble det motvind for VIF. Stabæk fikk plass, det åpnet seg i midtbaneleddet og Stabæks toppscorer Ohi så mulighetene.

Plutselig var han alene igjennom, men da sto VIFs hardt kritiserte keeper fram i duellene. Først reddet han alene med Ohi, så var det Ola Brynhildsen som prøvde å runde ham. Og påberopte seg straffespark.

Dette skjedde rett foran Klanen som hadde all grunn til å bli bekymret. For i en lang fase etter pause var det Stabæk som kjørte kampen.

Det var bare sporadisk Vålerenga kom seg i angrep. Peter Michael kom inn og ble makker med Sam Johnson uten at de skapte noe sammen. Den største muligheten sørget Daniel Fredheim Holm for da han smart spilte Sam Johnson fri, men vinkelen ble for spiss.

Måtte trygge seieren

Deila syntes dette så faretruende ut og oftet Sam Johnson for et defensivt midtbaneanker i Felix Horn Myhre. For dette laget ville ikke framover mer.

Det var mest synlig da Peter Michael endelig kom seg fram på venstrekanten, fikk lagt inn til: Ingen!

For ingen VIF-spillere kom bakfra. Da er oppfordringen: Look to Ranheim! De har greie på å komme etter med folk.

Men det endte med en ny 1-0 seier og det var åpenbart det viktigste i sluttminuttene. Vålerenga kan feire nasjonaldagen i lettelse.

Annen omgangen viste hva laget har å jobbe med. Mye! Tromsø er neste motstander borte 2. pinsedag (mandag).

Ettersom Brann avga poeng (takket være Christian Grindheim), er teten i Eliteserien litt mer spennende igjen.

– Spillerne får fri 17. mai. Det fortjener dem. Men fredag er det full guffe her igjen, sier Deila til Dagsavisen.

Ni kamper (serie og cup) uten nederlag gjør noe med troppen.

– I fjor hadde vi elleve poeng til sommeren. Vi tar steg for steg og det skal vi forstette med, avslutter Deila.

KAMPFAKTA

Eliteserien fotball menn onsdag, 10. runde:

Vålerenga – Stabæk 1-0 (1-0)

Intility arena: 11.124 tilskuere

Mål: 1-0 Sam Johnson (14).

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar.

Gult kort: Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, Vålerenga.

Lagene:

Vålerenga (4-4-1-1): Adam Larsen Kwarasey – Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, Felipe Carvalho, Sam Adekugbe – Daniel Fredheim Holm, Abdi Ibrahim, Magnus Lekven, Samuel Kari Fridjonsson (Peter Godly Michael fra 62.) – Chidera Ejuke (Magnus Grødem fra 73.) – Sam Johnson (Felix Myhre fra 78.).

Stabæk (4-3-3): Sayouba Mandé – Ronald Hernandez, Daniel Granli, Steinar Strømnes, Andreas Hanche-Olsen – Tonny Brochmann, Hugo Vetlesen, John Hou Sæter (Tobias Borchgrevink Boerkeeiet fra 41.) – Ola Brynhildsen, Ohi Omoijuanfo, Franck Boli.

Øvrige kamper onsdag:

Bodø/Glimt – Tromsø 0-1 (0-1)

Aspmyra stadion: 4731 tilskuere.

Mål: 0-1 Runar Espejord (43).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Robert Taylor, Mushaga Bakenga, Morten Gamst Pedersen, Tromsø, Ulrik Saltnes, Kristian Fardal Opseth, Bodø/Glimt.

Lagene:

Bodø/Glimt (4-3-3): Zoran Popovic – José Isidoro, Martin Bjørnbak, Marius Lode, Emil Jonassen (Geir André Herrem fra 90.) – Ulrik Saltnes, José Ángel, Philip Zinckernagel – Amor Layoni (Trond Olsen fra 73.), Kristian Fardal Opseth, Thomas Drage (Håkon Evjen fra 66.).

Tromsø (3-5-2): Gudmund Kongshavn – Magnar Ødegaard, Jostein Gundersen, Kent-Are Antonsen – Robert Taylor, Christian Landu Landu, Morten Gamst Pedersen, Daniel Berntsen (Slobodan Vuk fra 90.), Lasse Nilsen – Runar Espejord, Mushaga Bakenga (Mour Samb fra 80.).

Brann – Haugesund 1-1 (0-0)

Brann stadion: 12.914 tilskuere

Mål: 0-1 Christian Grindheim (54), 1-1 Kristoffer Barmen (70).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Kristoffer Haraldseid, Haugesund, Sivert Heltne Nilsen, Azar Karadas, Brann.

Lagene:

Brann (4-3-3): Samuel Radlinger – Daniel Braaten, Vito Wormgoor, Bismar Acosta, Gilli Sørensen – Fredrik Haugen, Sivert Heltne Nilsen (Henrik Kjelsrud Johansen fra 84.), Kristoffer Barmen – Gilbert Koomson, Steffen Lie Skålevik (Azar Karadas fra 82.), Ludcinio Marengo (Deyver Vega fra 77.).

Haugesund (4-4-1-1): Per Kristian Bråtveit – Kristoffer Haraldseid, Fredrik Pallesen Knudsen, Vegard Skjerve, Alexander Stølås (Ben Karamoko fra 65.) – Babajide Akintola, Sondre Tronstad, Joakim Våge Nilsen, Torbjørn Kallevåg – Christian Grindheim (Bruno Leite fra 86.) – Frederik Gytkjær.

Kristiansund – Ranheim 1-3 (0-1)

Kristiansund stadion: 4234 tilskuere.

Mål: 0-1 Erik Tønne (22), 0-2 Tønne (str. 62), 0-3 Aslak Fonn Witry (84), 1-3 Daouda Bamba (88).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Erik Tønne, Ranheim, Sondre Sørli, Pål Erik Ulvestad, Kristiansund.

Lagene:

Kristiansund (4-4-2): Sean McDermott – Bent Sørmo, Nikita Baranov (Aliou Coly fra 72.), Dan Peter Ulvestad, Erlend Sivertsen (Christoffer Aasbak fra 58.) – Amidou Diop (Bendik Bye fra 26.), Pål Erik Ulvestad, Stian Aasmundsen, Sondre Sørli – Daouda Bamba, Benjamin Stokke.

Ranheim (4-3-3): Even Barli – Aslak Fonn Witry, Daniel Kvande, Christian Eggen Rismark, Aleksander Foosnæs – Kristoffer Løkberg (Sondre Sørløkk fra 68.), Eirik Valla Dønnem, Mads Reginiussen – Andreas Helmersen (Michael Karlsen fra 78.), Kim Ove Riksvold (Øyvind Alseth fra 64.), Erik Tønne.

Molde – Strømsgodset 2-0 (0-0)

Aker arena: 6770 tilskuere.

Mål: 1-0 Ruben Gabrielsen (56), 2-0 Eirik Hestad (79).

Dommer: Trond Ivar Døvle, Fjellhamar.

Gult kort: Mattias Moström, Ruben Gabrielsen, Molde, Marcus Pedersen, Strømsgodset.

Lagene:

Molde (4-3-3): Andreas Linde – Ruben Gabrielsen, Stian Gregersen (Christoffer Remmer fra 82.), Vegard Forren, Kristoffer Haugen (Petter Strand fra 17.) – Fredrik Aursnes, Babacar Sarr, Etzaz Hussain – Mattias Moström (Fredrik Brustad fra 74.), Erling Braut Håland, Eirik Hestad.

Strømsgodset (4-2-3-1): Espen Bugge Pettersen – Lars Vilsvik, Jakob Glesnes, Marius Høibråten, Jonathan Parr – Kristoffer Tokstad (Herman Stengel fra 71.), Henning Hauger (Lars Sætra fra 83.) – Tokmac Nguen (Mustafa Abdellaoue fra 82.), Bassel Jradi, Eirik Ulland Andersen – Marcus Pedersen.

Odd – Sandefjord 5-0 (3-0)

Sagerak arena: 6122 tilskuere.

Mål: 1-0 Martin Broberg (25), 2-0 Markus André Kaasa (31), 3-0 Elbasan Rashani (33), 4-0 Birk Risa (73), 5-0 Torgeir Børven (82).

Dommer: Tommy Skjerven, Kaupanger.

Gult kort: Emil Palsson, Sandefjord.

Lagene:

Odd (4-3-3): Sondre Rossbach – Espen Ruud, Steffen Hagen, Vegard Bergan, Thomas Grøgaard – Markus André Kaasa (Joshua Kitolano fra 77.), Vebjørn Hoff, Fredrik Nordkvelle (Torgeir Børven fra 60.) – Birk Risa, Martin Broberg, Elbasan Rashani (Bilal Njie fra 67.).

Sandefjord (3-5-2): Eirik Holmen Johansen – El-Hadji Gana Kane, Christer Reppesgård Hansen, Lars Grorud – Herman Solberg Nilsen, Emil Palsson, Pau Morer (Sabawon Shamohammad fra 86.), André Sødlund, Joachim Solberg Olsen (Victor Bindia fra 83.) – Flamur Kastrati, Pontus Engblom (Mohamed Ofkir fra 83.).

Rosenborg – Lillestrøm 3-0 (1-0)

Lerkendal stadion: 21.045 tilskuere.

Mål: 1-0 Nicklas Bendtner (13), 2-0 Pål André Helland (61), 3-0 Alexander Søderlund (75).

Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand.

Gult kort: Frode Kippe, Lillestrøm.

Lagene:

Rosenborg (4-3-3): André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling – Mike Jensen, Jacob Rasmussen, Anders Trondsen (Erlend Dahl Reitan fra 81.) – Pål André Helland, Nicklas Bendtner (Alexander Søderlund fra 71.), Yann-Erik de Lanlay (Jonathan Levi fra 43.).

Lillestrøm (4-4-2): Marko Maric – Mats Haakenstad, Marius Amundsen, Frode Kippe, Simen Rafn – Erik Brenden (Aleksander Melgalvis fra 64.), Ifeanyi Mathew, Fredrik Krogstad, Erling Knudtzon (Moses Ebiye fra 81.) – Gary Martin (Simen Kind Mikalsen fra 46.), Thomas Lehne Olsen.

Sarpsborg – Start 4-0 (2-0)

5630 tilskuere

Mål: 1-0 Patrick Mortensen (3), 2-0 Amin Askar (31), 3-0 Matti Lund Nielsen (55), 4-0 Askar (80).

Dommer: Kai Erik Steen, Gneist.

Gult kort: Simon Andreas Larsen, Aron Sigurdarson, Kristjan Floki Finnbogason, Afeez Aremu, Start.

Lagene:

Sarpsborg (4-4-2): Aslak Falch – Jon-Helge Tveita, Joonas Tamm, Joackim Jørgensen, Joachim Thomassen – Ole Jørgen Halvorsen (Tobias Heintz fra 76.), Matti Lund Nielsen (Harmeet Singh fra 62.), Kristoffer Zachariassen, Amin Askar – Patrick Mortensen, Mikkel Agger (Ronnie Schwartz fra 81.).

Start (4-3-3): Jonas Deumeland – Eirik Wichne, Henrik Robstad, Simon Andreas Larsen (Espen Berger fra 66.), Elliot Käck – Kasper Skaanes (Tobias Christensen fra 66.), Afeez Aremu, Isaac Twum – Aron Sigurdarson, Kristjan Floki Finnbogason, Espen Børufsen (Mathias Bringaker fra 72.).