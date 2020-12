Tallet er tre, VIF

I Dagsavisen for en uke siden skrev vi om 11 dager som ville definere årets Vålerenga-sesong. Kamp én var siste serierunde mot Arna-Bjørnar, kamp to gikk mot Brøndby hjemme i Champions League i går, kamp tre er cupfinalen på søndag og kamp fire er bortekampen mot Brøndby på onsdag.

Vålerenga vant seriefinalen og er halvveis i oppgjøret mot Brøndby. Nå venter kamp tre som kan avgjøre om Vålerenga vinner «The Double» – noe som vil være første gang i idrettsforeningens 107 år gamle historie.

For det er tallet tre som går igjen når Vålerengas fotballdamer løper ut på Ullevaal stadion for å spille cupfinale mot erkerival LSK Kvinner på søndag.

Det er Vålerengas tredje cupfinale.

Det er det tredje møtet mellom lagene denne sesongen.

Og det er som nevnt kamp nummer tre av fire i Vålerengas serieinnspurt.

Med seks strake seriegull, og sju gull på de siste åtte årene, har LSK Kvinner vært lokomotivet i norsk kvinnefotball de siste årene. Ta med at de har vunnet cupen fem ganger i samme periode så viser det hvilken posisjon de gule og svarte har hatt i Norge.

Og her er det deilig å skrive i fortid. For sist søndag var det Vålerenga-jentene som kunne juble over klubbens aller første seriegull. De herjet over Arna-Bjørnar på Valle og det ble full fest da dommeren blåste av kampen. Sherida Spitse spilte sin siste seriekamp for klubben, og kapteinen med stor K fikk også æren av å løfte pokalen til elleville jubelscener.

Veien til seriegull kom gjennom elleve seire, fem uavgjort og to tap. For alle med hjerte i Vålerenga var det spesielt de to seirene over LSK Kvinner som smakte ekstra godt. I LSK-hallen tok Vålerenga sin aller første trepoenger da de vant 3–1 i midten av august bare for å følge opp med 4-2-seier hjemme i begynnelsen av november. Det var første gang Vålerenga vant begge oppgjørene mot kanarifuglene.

Nå venter den tredje kampen mot LSK, og om det blir tre av tre for Vålerenga får vi svar på søndag.

Vålerenga har vært i to cupfinaler tidligere uten å vinne. Vålerengas første finale for kvinner var i 2017. Der ble Avaldsnes for sterke og vestlendingene vant 1–0. I fjor ble Vålerenga ydmyket av LSK Kvinner i cupfinalen. Selv om seriekampen bare noen uker i forveien var jevn, ledet kanarifuglene 3–0 etter bare 25 minutter i Telenor Arena. De endte til slutt opp med å vinne 5–1.

Hvis alle gode ting er tre for Vålerenga må LSK Kvinner slås på søndag. Akkurat som VIF, hadde også LSK Kvinner mesterligakamp denne uka. De måtte til Hviterussland der de slo Minsk 2–0. Men i den siste seriekampen sist søndag tapte de 0–1 for Lyn.

2020-sesongen har vært svært spesiell på alle mulige måter, og Vålerenga har allerede skrevet seg inn i historiebøkene ved å bli seriemestere. En cuptriumf og avansement i Champions League vil være kinderegget for alle med hjertet i Oslos Stolthet.

Ta med at det er meldt tre grader på Ullevaal i det tredje oppgjøret mellom disse lagene i Vålerengas tredje cupfinale, så setter jeg pengene på at Vålerengas nummer tre, Ajara Njoya, scorer tre mål.

For alle gode ting er tre i Vål´enga!