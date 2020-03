Skifter idrett fra langrenn til skiskyting

Nilsson har vært observert på skiskytterstadion i Östersund de siste dagene. Der var hun også søndag.

– Jeg skal bare prøve litt, sa 26-åringen til den svenske statskanalen.

Ifølge kildene som SVT hadde tilgang var det planer med alvor i fra Nilssons side.

En drøy halvtime senere kom bekreftelsen i form av en pressemelding.

- Jeg har alltid visst at jeg kommer til å satse på skiskyting. Det ser så "himla" kult ut, heter det i pressemeldingen.

Stina Nilsson er en av Sveriges aller største langrennsstjerner og har blant annet vunnet OL-gull i sprint i Pyeongchang i 2018. I tillegg tok hun to VM-gull i Seefeld sist vinter, både i stafett og sprintstafett. Hun sto øverst på pallen i åtte verdenscuprenn og vant sprintcupen sammenlagt.

Bestemt seg

I alt står hun med sju medaljer i VM-sammenheng. Stina Nilsson ble hele Sveriges kjæledegge da hun tok sølv på sprinten bak Marit Bjørgen under ski-VM i Falun i 2015. Da fikk hun kallenavnet "Silver-Stina". Hun kom inn i langrennslandslaget i 2013.

Nilsson avsluttet langrennssesongen i februar. Trolig hadde hun trent for hardt etter at hun hadde pådratt seg en skade i halebeinet sist sommer.

Hennes siste langrenn ble 1. etappe av Tour de Ski i romjula.

Rehabilitering

I de siste månedene har det handlet om rehabilitering etter skadene. I aller største hemmlighet har hun oppholdt seg på standplass på skiskytterstadion i Östersund, og nå har hun bestemt seg.

- Grunntanken var å kjøre langrenn fram til OL i Beijing i 2022, og så bytte etter det. På grunn av skaden har jeg fått mer tid til å tenke og prøveskyte, og jeg kjenner at jeg ikke vil vente lenger. Det er altfor morsomt til det.

En større utfordring

Nilsson sier at hun ikke bytter idrett bare fordi det er morsomt. Det handler også om at skiskyting lokker med en annen type utfordring enn langrenn.

- Jeg elsker at det handler om en idrett som gjør at du må ta kontroll over kroppen og sinnet på samme tid, sier Nilsson i pressemeldingen.

Nilsson følge i fotsporene til Magdalena Forsberg. Forsberg var på det svenske langrennslandslaget før hun skiftet til skiskyting og senere tok seks VM-gull i den idretten.